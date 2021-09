SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta by mohla uspět v Plzni, Liberec opět bez výhry

Po reprezentační přestávce se na scénu vrací FORTUNA:LIGA a s ní i další várka Sázkařských tipů. Největším šlágrem sedmého kola je souboj Plzně se Spartou, v němž fotbalový expert Deníku Sport Jan Podroužek věří více hostům. To na Slavii by tentokrát nesázel, zato by se mu v utkání sešívaných se Slováckem zamlouval tip na počet gólů. A jak podle něj dopadne posílený Liberec?