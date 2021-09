Baník musí uvěřit své síle, říká Lička. V čem je Petržela lepší než v Plzni?

Sparta, Plzeň a Slavia – a hned za nimi fotbaloví pronásledovatelé z Moravy (a Slezska). Slovácko, Baník a Olomouc se naštosovaly od čtvrtého místa do šestého, navíc za nimi je ještě podceňovaný Zlín. Může některý ze jmenovaných týmů zaujmout pozice náležející v minulých sezonách soupeřům zpod Ještědu nebo nechat za sebou znovu ambiciózní Mladou Boleslav? „Je to velmi silná druhá vlna,“ tvrdí ve speciálním videotématu prezident Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička, jenž sám v mnoha rolích působil v ostravském klubu slavícím 100 let od svého vzniku. „Jde o to, zda uvěří ve svou sílu, kterou začal ukazovat,“ říká Lička konkrétně o něm.