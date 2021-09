Bílkův manuál na Spartu: aktivita, odvzdušněný systém i DJovy pecky

Proti Spartě začínal Michal Bílek své druhé trenérské angažmá v Plzni – a dopadlo to špatně. Zbabělá Viktoria v květnu padla na Letné 1:3. Chybami se však člověk učí, zvlášť když má k ruce tak cenný studijní materiál. Deník Sport vybral pět bodů, které musí kouč červenomodrých pohlídat, aby se dnes večer po duelu dvou bývalých šéfů národního týmu radoval on.

Můj dům, můj hrad

Co přišel Pavel Vrba do Sparty, doma sbírá v lize jen výhry, už jich nastřádal dvanáct. Michal Bílek je na tom nicméně v Plzni podobně, i on je zatím ve FORTUNA:LIZE na vlastním hřišti stoprocentní. Jeho série je však mnohem kratší, pouze čtyřdílná. Dnes ji potřebuje natáhnout, pomoci by mu mohly dva faktory. Vědomí, že Spartě to ve Štruncových sadech dlouhodobě nejde – a diváci. Poprvé od 7. března 2020 může být Doosan Arena vyprodaná, takže je to výzva i pro fanoušky.