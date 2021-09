VIDEO: Plzeň - Sparta 3:2. Viktoria jde do čela, rozhodla paráda Sýkory

To byl zápas! Plzeň zvládla lépe šlágr 7. kola FORTUNA:LIGY a po výhře nad Spartou 3:2 se posunula do čela tabulky. Viktoria vedla po gólech Jeana-Davida Beauguela a Jhona Mosquery, na snížení Davida Moberga Karlssona reagovala ve druhé půli krásnou střelou Jana Sýkory. Trefa Václava Drchala v závěru už na triumfu Západočechů nic nezměnila. Sparta při comebacku trenéra Pavla Vrby do Štruncových sadů prodloužila negativní sérii, v Plzni nevyhrála od roku 2011.