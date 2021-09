Hronek o novém tahounovi Keitovi: Ibra má formu. Lepí mu to, chválil

Tři body jste si zasloužili, cítíte to?

„Říkali jsme si, že na nás vlítnou, ale spíš jsme na ně vlítli my. Nečekali jsme na ně a byli jsme za to odměněni. Kdybych to celé shrnul, od začátku jsme byli aktivnější. Až na některé pasáže jsme to drželi. Co jsem v Bohemce, na Zlín se nám venku daří. Vyhráváme tady, jen loni byla remíza.“

Na čem jste během reprezentační přestávky pracovali?

„Na všem. Nebylo to nic specifického na Zlín. Pilovali jsme naše slabé stránky, které můžeme pořád zlepšovat.“

Co říkáte na výtečný výkon útočníka Ibrahima Keity?

„Ibra má teď fazonu, lepí mu to. Udrží míč, je silný, umí jeden na jednoho. Poslední zápasy to prodává. Naštěstí i gólově.“

SESTŘIH: Zlín - Bohemians 1:3. Klokani zvítězili v lize podruhé v řadě, zářil Keita

Ve vašich utkáních na podzim vůbec padá hodně branek. Čím to?

„Myslím, že v prvních zápasech jsme měli střeleckou smůlu. Nechci to zakřiknout, ale snad jsme ji prolomili. V posledních dvou utkáních jsme dali sedm gólů. Hlavně abychom v tom pokračovali. Nesmíme usnout na vavřínech a pořád makat dál.“

Jaké jste měl pocity po snížení soupeře na 1:2?

„Člověku něco hlavou probleskne…To je fotbal. Ani to nebyla chyba, šlo o tečovanou střelu. Hráli jsme dobře, sílu jsme měli. Nakonec jsme přidali ještě další gól.“

Všímal jste si mladého Davida Tkáče, který domácím po střídání hodně pomohl?

„Vím, že dal gól. Oživil to, souhlasím s vámi. Jeho příchod byl znát. Předtím jsem ho neznal. Když jsem tady hrál, v kádru nebyl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 68. Tkáč Hosté: 14. Keita, 55. M. Dostál, 79. Koubek Sestavy Domácí: Rakovan – Procházka, Simerský, Cedidla, Fillo (86. Hrdlička) – Čanturišvili (78. Janetzký), Hlinka (59. Tkáč), Conde, R. Hrubý (86. Bobčík), Y. Dramé (77. Nečas) – Poznar (C). Hosté: P. Le Giang – M. Dostál, Köstl, Krch (C), Vondra – Ljovin, Květ (84. Jindřišek) – Keita (68. Koubek), Hronek (84. V. Novák), Bartek (22. Fulnek) – Chramosta (68. Necid). Náhradníci Domácí: Šiška, Bobčík, Hrdlička, Janetzký, Nečas, Tkáč, Vraštil Hosté: Bačkovský, Fulnek, Jindřišek, Koubek, Kovařík, Necid, Novák Karty Domácí: R. Hrubý, Fillo, Poznar, Procházka Hosté: Hronek, Fulnek, Květ Rozhodčí Hocek – Kotík, Lakomý Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 2473 diváků

Zlín - Bohemians: Třetí hřebíček do rakve domácích zatloukl přesnou střelou střídající Koubek - 1:3!

Zlín - Bohemians: Je sníženo! Tkáčovu střelu tečoval do sítě smolař Vondra, 1:2