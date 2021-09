Kozel po premiéře v Liberci: Ještě nejsme dost silní. Jedna posila nevyšla

Jak byste shrnul utkání?

„Dneska je to jednoduché. Od desáté minuty jsme hráli tak, jak bychom chtěli hrát. Byli jsme nebezpeční v rychlém přechodu do útoku a dali jsme tak dvě branky. Mohli jsme dát i tři, kdyby Jan Matoušek proměnil svůj nájezd. Vedení bylo zasloužené a mohlo být i větší. Bohužel ve druhém poločase jsme na ten výkon nenavázali, domácím pomohli střídající hráči a první inkasovaná branka s námi zacloumala. Ukázalo se, že nejsme ještě tak silní na to, abychom takto rozehraný zápas dokázali dotáhnout do vítězného konce. Za stavu 2:2 jsme ještě mohli vyřešit dvě šance do gólu, ale k té třetí brance měli objektivně blíže domácí. Ztráta nás mrzí, protože vedení 2:0 bychom měli být schopní dotáhnout ke třem bodům.“

Co se stalo ve druhé půli, že se vám nedařilo přerušit tlak soupeře?

„Nebyli jsme schopní udržet míč nahoře nebo kombinací, jak se nám dařilo první poločas. I náš pohyb byl daleko horší. Uchylovali jsme se k dlouhým nákopům, které jsme nedohrávali, takže jsme o míče přicházeli, a proto jsme se dostávali pod tlak.“

Pardubice - Liberec: Frýdek krásně vysunul Meszároše, ten dal na 2:0

Co bylo příčinou zhoršeného výkonu ve druhém poločase?

„To si musíme rozebrat a zhodnotit. Otázka je, jestli je to psychická věc. Strach z toho, že vedete a nechcete o vedení přijít, takže z té hry ustoupíte. Postupem času vám také dochází síly…“

Jak byste zhodnotil posílení kádru?

„Chtěli jsme ho doplnit, ale tím, že to bylo na poslední chvílí, nebylo tolik hráčů k mání. Ovšem ti, kteří přišli, splňují představy, které jsme měli. Myslím, že ti, kteří dnes nastoupili, obstáli. Ještě jsme chtěli jednu posilu, ale ta bohužel nevyšla.“