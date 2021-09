Zklamaný Vrba: V mnoha směrech jsme propadli. Co řešil se Šádkem?

Na návrat do důvěrně známého prostředí se těšil. V sobotu večer mu ale pořádně zhořkl. Pavel Vrba totiž se svou Spartou ve Štruncových sadech tvrdě narazil. Porážka 2:3, navíc po vysoce nedostatečném výkonu… „Udělali jsme v defenzivě spoustu chyb, celkově jsme si v mnoha situacích počínali špatně,“ zlobil se letenský kouč. Potěšit ho mohlo alespoň vřelé přijetí domácích fanoušků. S ohledem na první ligovou porážku v sezoně je to ale jen slaboučká náplast.

Trenére, zapříčinila porážku v Plzni především vysoce slabá defenzivní činnost?

„Určitě ano. Udělali jsme v defenzivě spoustu chyb. Byly tam nedostoupené prostory i nedohrané situace. Viz druhý gól. Měli jsme míč pod kontrolou, nezakončili, byl z toho brejk a gól. Před třetí brankou jsme si zbytečně zkomplikovali rozehrávku a byli za to potrestaní. Sešlo se víc věcí. Z naší strany tam byl nedůraz, v některých momentech jsme ještě měli štěstí.“

Stejně jako na Bohemians jste sáhl do složení stoperské dvojice, znovu z toho je bodová ztráta. Nevyčítáte si, že jste fungující duo Panák – Hancko rozbil?

„Sami víte, že tahle dvojice vznikla proto, že jsme měli dva stopery zraněné. Řešili jsme to tímto způsobem, v Plzni jsme ale chtěli mít na hřišti vyšší hráče. Předpokládali jsme, že domácí budou silní ve standardních situacích, v předchozích utkáních z nich dávali góly. Standardky jsme sice ubránili, ale místo toho inkasovali po jiných chybách.“

Plzeň - Sparta: Beauguel nádhernou akrobatickou střelou otevřel skóre! 1:0

Hráči Viktorie působili obrovsky hladovým dojmem. Nepostrádal jsem podobné nastavení i u vašich svěřenců?

„Nevím, jestli do toho šli naši hráči s menší vervou. Domácí spíš využili domácího prostředí a svých fanoušků, kteří je hnali dopředu. Konečně měl fotbal atmosféru a soupeř z toho těžil. Asi jsme si mysleli, že hrajeme proti soupeři, kterého udoláme. Plzeň ale byla ve finální fázi důraznější, dala tři góly a měla i další situace. Měli jsme být silnější. Hlavně v ofenzivních věcech, kdy jsme propadli.“

Největší rozdíl byl tedy v nasazení?

„Soupeř byl důraznější. Využíval svých vysokých hráčů. V prvním poločase dával hodně balonů do prostorů na krajích, kde jsme neměli takovou sílu. Po změně stran jsme sice měli lepší postavení a dokázali míče získávat, ale pak jsme je zase nesmyslně ztráceli. V mnoha situacích jsme si počínali špatně.“

Proč jste se rozhodl pro sestavu bez klasického podhrotového hráče?

„Chtěli jsme mít výšku, proto jsme dali do středu Součka, a Sáčka jsme vytáhli výš. Dokáže podržet balon, obejít hráče. Chtěli jsme být důslednějších na postech šest a osm. Nevyšlo nám to.“

Máte obavu, jak může první ligová porážka v sezoně na tým dolehnout?

„Narazili jsme na soupeře, který je na úrovni, se kterou se chceme potkávat. Teď nás čeká zápasový blok, který ukáže, jakou máme sílu. Pokud to nezvládneme, bude to špatně.“

Plzeň - Sparta: Mosquera si obešel Nitu a zvyšuje na 2:0!

Sparta čeká na vítězství ve Štruncových sadech už deset let. Dokážete říct, proč tomu tak je?

„Mohu mluvit jen z vlastní zkušenosti. Doma jsme vyhráli, teď neuspěli. Je to na rozbor u videa, s trochu chladnější hlavou. Ale to hlavní je dané: v defenzivě jsme nebyli dostatečně přesní a důrazní.“

Ve druhém poločase jste se pustil do emotivní debaty s domácím bossem Adolfem Šádkem. Co jste si vysvětlovali?

„Akorát jsme se bavili o tom, co se jak píská a má pískat. Za sebe jsem to necítil tak, že bychom spolu měli nějaký problém. Šlo o čistě fotbalové věci.“

Fanoušci vás přijali vřele. Potěšilo vás to?

„S fanoušky jsem nikdy neměl problém, snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum a odvádět svou práci na sto procent. Věřím, že to fanoušci vnímali. Atmosféra byla celkově úžasná. Jsem rád, že mohou lidé zase chodit na fotbal, bez nich to není ono.“

Stále vám chybělo několik opor v čele s Bořkem Dočkalem a Ladislavem Krejčím mladším. Kdy by mohli být zpátky v akci?

„Je to otázka dnů. Oba hráči jsou připravení se zapojit do plnohodnotného tréninku, potažmo i do zápasů. Věřím, že to bude brzy, ale v Dánsku ještě nejspíš ne. K dispozici by už ale měl být Čelůstka.“