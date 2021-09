Azevedo v Baníku opět na hraně. Dostane šanci talent z třetí ligy?

Poločas a dost. Víc už trenér Ondřej Smetana na Stínadlech raději nepokoušel. Zatímco v minulém ročníku patřil Carlos Dyjan De Azevedo mezi opory Baníku, na začátku nové sezony FORTUNA:LIGY se drobný Brazilec opět trápí. V sobotu proti Teplicím (2:1) se ho vítězný obrat už netýkal – po úvodních 45 minutách totiž už mířil do civilu a zbytek sledoval z lavičky

Loni touto dobou prožíval poněkud jinačí příběh. Na Bazalech byl spásou. Z třetiligového béčka, kde to měl nahnuté a hledal si jiné angažmá, se nakonec vyšvihl zpátky do prvního týmu. Rovnou do základní sestavy a postupem času se díky trefám z penalt stal zároveň i nejproduktivnějším hráčem klubu, když nasbíral 11 branek a 4 asistence.

Pravdou ovšem je, že drtivá většina byla z pokutových kopů. A navíc za vlády trenéra Luboše Kozla. Po příchodu Ondřeje Smetany už lechtivému Brazilci opět pšenka přestává kvést. Minutaž se mu smrskla na polovinu. Na startu nového ročníku se ze sedmi případů procpal do základu pouze třikrát. Jenže na Stínadlech vloženou důvěru opět nesplatil.

Na trávníku vydržel jen úvodních 45 minut. Důvody byly čistě taktické. Víc se o tom Smetana po vydřené výhře nechtěl zaobírat. „Je to komplexnější věc. Věc výkonu, taktiky, přístupu, práce. Tam bylo snad všechno. To asi ani není věc sem na tiskovku,“ reagoval na dotaz, proč 30letého křídelníka stáhl a do hry poslal nigerijskou rychlonožku Yiru Sora.

Avšak ani mrštný Afričan radost ostravskému kouči neudělal. Sotva se objevil na trávníku, připravil mu obří šanci Nemanja Kuzmanovič. Jednadvacetiletý fotbalista však bez přípravy napálil jen domácího brankáře Jana Čtvrtečku.

O pár minut později se navíc Teplice po pohledné kombinační akci ujaly vedení. „Místo aby Sor proměnil tutovku, dostaneme gól,“ láteřil Smetana, jenž několikrát během druhé půle Nigerijce napomínal a připomínal mu taktické úkoly.

Zatímco s africkým mladíkem mohou Slezané ještě trpělivost a vybrousit z něj drahokam, který jim bude závidět celá FORTUNA:LIGA, v případě o devět let staršího Brazilce už to do budoucna valně nevypadá.

Po sezoně mu v Baníku končí smlouva. Na jeho místo se v klubu tlačí talentovaný David Buchta, jenž je nyní na marodce a další šikovní mladíci čekají na šanci. Dost hlasitě si o ni v třetiligovém B-týmu například říká Petr Jaroň. V neděli 20letý záložník jedinou brankou rozhodl o výhře nad zlínskou rezervou. Celkem se v osmi zápasech trefil již osmkrát a vévodí tabulce střelců MSFL.

Dostane pozvánku už o víkendu na Sigmu?