Trpišovský: Mandous? Náš nejlepší hráč. Dohrávali jsme na hraně

S Alešem Mandousem mu to vyšlo, Jindřich Trpišovský si hodně pochvaloval výkon brankářské dvojky, která zastoupila Ondřeje Koláře. Do problémů se kouč Slavie dostal až v závěru zápasu, kdy musel stáhnout oživlého – ale pak i fyzicky zničeného – stopera Ladislava Takácse, a hrozila i ztráta bodů. „Sešívaní“ ale těsnou výhru 2:1 nad Slováckem uhájili. „Nepříjemný závěr,“ potvrdil Trpišovský.

Měl jste na konci nervy?

„Dostali jsme zbytečný gól, sice z hezké akce Slovácka, ale v první fázi tomu předcházelo naše chybné postavení a při výškové převaze, kterou po odchodu Laca Takácse soupeř měl, to pro nás bylo hodně nepříjemné. S trochou štěstí jsme to dohráli na 2:1. Určitě se mi ulevilo. Stav byl skoro rozhodnutý, 2:0, pět minut do konce a kontrolovali jsme hru, najednou jsme propadli… Sestava byla už tak dost kombinovaná kvůli absencím, nuceným střídáním, byli jsme na hraně. Dohrávali jsme s levým bekem na stoperu, vedle něj střední záložník, i když Tomáš Holeš to hrával celkem pravidelně, za nimi Aleš Mandous při prvním startu, hodně improvizované.“

Musel jste Ladislava Takácse stahovat? Po jeho odchodu byl závěr hodně divoký.

„Snažili jsme se ho přesvědčit, ať to dohraje, původně to střídání mělo být jiné. Laco už nebyl schopný, komunikovali jsme s ním, měl křeč v obou nohách. Zachytávat pak náběhy soupeře je těžké. S nadsázkou jsem mu pak říkal, že jsem u stopera už dlouho neviděl křeče. Museli jsme ho donést do ledového bazénu, aby byl na čtvrtek dohromady. Vlastně už si ani nevybavím, kdy hrál naposledy celých devadesát minut. V naší hře je hodně zkracování hřiště, opakované náběhy, to mu potom v tom stavu dělalo problém.“

Jak jste byl spokojený s výkonem Aleše Mandouse, který zastupoval Ondřeje Koláře?

„Chytal skvěle. Nešlo jen o zákroky, celkově působil hodně jistě, má toho dost za sebou. Dlouho na to čekal, možná mu to prospělo, byla výhoda, že měl čas se sžít s týmem, s prostředím, herním stylem. Jsem z něho nadšený, hrál i dobře nohama. Náš nejlepší hráč v zápase.“

Rozhodnutí při výhře 2:1 přinesl Stanislav Tecl, jaká bude jeho úloha do budoucna?

„Bude to vždy odvislé od kondičního stavu, od programu, typologie soupeře. Jsem rád, že Honza Kuchta už je absolutně v pořádku, Standa měl skvělé utkání, tohle byla ukázka, jak ho třeba využít. Slovácko ztratilo půdu pod nohama, dostával nás z tlaku. Jiný typ je zase Michael Krmenčík, těch variant budeme mít víc a bude rozhodovat forma a nároky daného zápasu.“

Budou na Union ve čtvrtek k dispozici absentující Taras Kačaraba a Ivan Schranz?

„Myslím, že oba budou. Přijeli z reprezentace s nachlazením, s teplotou, byli pod dohledem doktorů. Bez teplot byli poprvé až v neděli před zápasem, ve čtvrtek by měli být k dispozici.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Samek, 68. Tecl Hosté: 90. Vecheta Sestavy Domácí: Mandous – Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil (C) – Samek (56. Traoré), Ševčík – Ekpai, Lingr (56. Stanciu), Masopust (64. Oscar) – Kuchta (56. Tecl). Hosté: Nguyen – V. Daníček, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C) – Reinberk (89. O. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), L. Sadílek, Kohút (61. Navrátil), Havlík – M. Petržela (66. Tomič), Jurečka (61. Vecheta). Náhradníci Domácí: Kovář, Oscar, Plavšić, Krmenčík, Tecl, Stanciu, Traoré Hosté: Bajza, Kalabiška, Šašinka, Navrátil, Tomič, Šimko, Vecheta Karty Hosté: M. Petržela, Vecheta Rozhodčí Orel – Hrabovský, Antoníček (Černý) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 11252 diváků

