Slavia proti Slovácku: úspěšný Mandous i odměna pro Tecla

Zajímavých momentů byste v zápase mezi Slavií a Slováckem našli docela dost. Brankář Aleš Mandous má za sebou úspěšnou premiéru za „sešívané“, návrat hlásí defenzivní univerzál Ladislav Takács. Stanislav Tecl, jehož výkony v posledních týdnech zle srážela bídná koncovka, dal vítězný gól. Mimochodem koncovka je bolestí také Slovácka, které i kvůli selháním ve vyložených šancích veze z Edenu porážku 1:2. Co duel ukázal?

Mandousova úspěšná premiéra Od letního příchodu z Olomouce seděl brankář Aleš Mandous zatím vždy jen na lavičce mezi náhradníky a jistil Ondřeje Koláře. Ačkoliv si trenérský štáb v čele s hlavním stratégem Jindřichem Trpišovským pochvaloval jeho integraci a schopnosti, musel si devětadvacetiletý gólman na šanci docela dlouho počkat. Kvůli zdravotním problémům Koláře šel do brány poprvé proti Slovácku a obstál velmi dobře. Nervozitu byste na něm nepoznali, působil klidně, jistě, pomáhal s rozehrávkou. A když bylo potřeba, Slavii podržel. V 52. minutě výborně zareagoval na střelu Lukáše Sadílka, který cpal svůj pokus ve skluzu z bezprostřední blízkosti k levé tyči. Mandous se ale vykasal a míč lapil. Proti parádní trefě Filipa Vechety mohl těžko něco dělat. Premiéra ve Slavii se mu povedla a potvrdil, že může být rovnocennou konkurencí pro Koláře. „Myslím, že chytal skvěle. Nejen kvůli zákrokům, které předvedl, ale celkově působil hodně jistě, hrál i dobře nohama. Bylo vidět, že má hodně za sebou. Jsem z něj nadšený. Možná mu prospělo, že tak dlouho čekal. Připojil se k nám později a start pro brankáře v novém angažmá je velmi důležitý. Možná pro něj byla výhoda, že se víc sžil s prostředím, s herním stylem. Myslím, že byl naším nejlepším hráčem a mužem utkání,“ chválil Mandouse slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Slavia - Slovácko: Reinberkovi se nabízel volnější Kalabiška, přízemní ránu kryl Mandous Mandous po debutu za Slavii: Čekání na místo? Věděl jsem, s čím sem jdu

Odměna pro Tecla Slávistický útočník Stanislav Tecl má za sebou perné období, které vygradovalo středečním přátelským utkáním národního týmu proti Ukrajině, kdy zahrál velice dobře, ale neuspěl ani v jedné z velmi dobrých šancí. Když šel hbitý forvard v 56. minutě na hřiště, fanoušci na tribunách vyvolávali jeho jméno. Chtěli dříče, jehož neproduktivita se hodně probírá, podpořit. Tecl do zápasu dobře vstoupil, tradičně poctivě pracoval a v 68. minutě se dočkal odměny, na kterou čekal. Pěknou akci Oscara a Jana Bořila zakončil ranou do prázdné brány. Tecl pak pokračoval v aktivním výkonu a jeho gól byl nakonec vítězný. „Jsem rád, že mi to Bóřa takhle nahrál a po dlouhé době jsem zase dal gól. Zaplaťpánbůh za to,“ oddechl si jednatřicetiletý útočník. Slavia - Slovácko: Teclovo vykoupení! Po Bořilově pobídce dorazil do prázdné sítě, 2:0

Takács je zpět S Ladislavem Takácsem se už v Edenu moc nepočítalo, měl nakročeno do polského Lubinu. Jenže odchod Davida Zimy do FC Turín a další okolnosti udělaly z defenzivního univerzála pro Slavii docela důležitého muže. Trenér Jindřich Trpišovský ho nyní potřebuje, Takács hrál naposledy soutěžní zápas v dubnu na hostování v Mladé Boleslavi. Proti Slovácku se předvedl spolehlivě, byl pilířem obrany. Jeho role ještě víc vynikla, když musel v samém závěru kvůli křečím střídat. Měl toho po herní pauze už fakt dost. Po Takácsově odchodu se hra Slavie úplně rozpadla, inkasovala a hosté nebyli daleko od vstřelení vyrovnávací branky. Pětadvacetiletý stoper či defenzivní záložník se může v příštích týdnech těšit na zajímavé využití. „Snažili jsme se ho přesvědčit, ať to dohraje. Laco už ale nebyl schopný, křeč ho chytala snad do obou nohou. Po zápase jsme ho donesli do ledového bazénu a budeme se ho snažit dát dohromady na čtvrtek proti Unionu. Herní absence byla znát, na druhou stranu jsem mu v nadsázce říkal, že už jsem dlouho neviděl křeče u stopera. To je pro mě vždy zážitek. Ale je opravdu dlouho, kdy hrál naposledy celý zápas,“ podotkl kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský. Trpišovský: Konec jsem prožíval těžce. Mandous? Chytal skvěle, spokojenost

Kometa Samek dál válí, ale… Brilantní výkon proti Baníku Ostrava, kdy dal branku a na další přihrál. Další výborné představení v Karviné, kdy mu byla oficiálně připsána jedna asistence, ale zásadně se podílel i na dalších slávistických gólech. Sedmnáctiletý záložník Daniel Samek explodoval, zaujal, zářil a svůj talent naznačil i proti Slovácku. Hned ve 4. minutě pěkně uklidil odražený míč do brány a poslal červenobílé do vedení. V prvním poločase hrál solidně. Ale pozor: do druhého poločasu nevstoupila Slavia vůbec dobře, hosté favorita přehrávali i ve středu hřiště, což Samek odnesl brzkým střídáním už po deseti minutách druhé půle. Slavia - Slovácko: Ekpai napálil tyč, ale Samek s přehledem dorazil do sítě! 1:0