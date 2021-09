Takács po devíti měsících v sestavě mistra! Nová naděje ve Slavii?

Nebýt nenadálé kalamity v obraně Slavie, v její sestavě by ani teď na podzim určitě nebyl. Podepsal by hostování v Zaglebii Lubin a byl by spokojený. Jenže se honem prodával David Zima do Turína, Ondřej Kúdela se zranil a volalo se do Polska, ať se Ladislav Takács vrátí zpátky do Edenu. Tohle je nová naděje obrovitého defenzivního univerzála. Pětadvacetiletý zadák se modlí, aby nebyla falešná…

Měl pár startů za reprezentační osmnáctku, devatenáctku a dvacítku. Pak se na podzim 2014 rozehrál i v lize v dresu Teplic a najednou získal Ladislav Takács nálepku velkého talentu. Doslova velkého.

Jeho ohromná postava na hřišti hned upoutala, docela slušně se hýbal a hlavně mu nepřekážel balon. Takács vyhrával souboje a byl důrazný ve svém i soupeřově vápně. Prostě všechno, co se hodí. A co i Slavia uznala, že potřebuje.

Nejdřív prorazil v listopadu 2014. Tenkrát ho kouč jednadvacítky Jakub Dovalil povolal na sraz a všechno nevyhnutelně mířilo k tomu, že tehdy osmnáctiletého Takácse nemine blížící se domácí EURO v Praze a Olomouci.

Hlavně proto, že nástup do týmu měl obdivuhodný. Dánům dal hned při svém debutu gól při remíze 2:2 a za čtyři dny proti Německu, za které nastoupila třeba současná opora Bayernu Niklas Süle, nebo Amin Younes, pomohl asistencí u trefy Michaela Krmenčíka k remíze 1:1.

„Vysněný start,“ radoval se Takács.

„Co předvedl, to bylo nad očekávání,“ chválil ho reprezentační kouč.

Na šampionát se dostal, Dovalil ho vzal do týmu kolem Pavla Kadeřábka, Tomáše Kalase a Václava Kadlece, jenže ho celý proseděl na lavičce. O to zvláštnější bylo, že zrovna v téhle době, ve svém nadějném rozkvětu, ho Teplice s klidem pustily na hostování do Sokolova, do druhé ligy. Mluvilo se o jeho složité povaze, o nedostatečné tréninkové kázni.

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 2:1. Tecl se vykoupil a rozhodl, sešívaní přežili drama v závěru

Ostatně právě tohle je podle některých zasvěcených důvod, proč se tak složitě prosazuje ve Slavii. Hráče s dobrými fyzickými přednostmi i slušnou technikou, který zvládne víc defenzivních pozic, brzy po příchodu do Edenu „sešívaní“ reklamovali u Mladé Boleslavi, odkud ho kupovali, a kam ho vraceli na hostování.

A to už za sebou dávno měl i starty v Lize mistrů, zahrál si proti Interu Milán a v Dortmundu dokonce nastoupil v základní sestavě. A po ligové remíze 0:0 v Olomouci v listopadu 2019 ho jako defenzivního záložníka kouč Jindřich Trpišovský přirovnával k náhradě za Tomáše Součka.

„Součka plnohodnotně nahradil v soubojích i v rozehrávce. Byl skvělý,“ chválil ho tehdy. Jenže všechno se změnilo. A nebýt teď kalamity v obraně červenobílých, zase by trajdal na další hostování. Bez perspektivy v týmu českého mistra.

Seděl už na hotelovém pokoji v Lubinu, s místním Zaglebie všechno domluvené, kluby mezi sebou taky zajedno, než jeho manažerovi Martinu Hrdličkovi zavolal sportovní ředitel Jiří Bílek a všechno narychlo zrušil. Prodával se totiž David Zima do Turína a Ondřej Kúdela šel na marodku. Než někoho složitě kupovat tak, aby se všechno stihlo i kvůli registraci soupisky na Konferenční ligu, snadnější bylo zavolat do Polska a stáhnout z výletu Takácse.

Nechtěl se vrátit. Nevěřil, že je to pro něj vhodná cesta, přál si nastartovat se někde pryč na zelené louce. Říká se, že si za to ale mohl sám, protože se zkrátka špatně smiřoval s nároky ve Slavii, mizerně zvládal konkurenci…

Jenže proti Slovácku se kousnul. Až do chvíle, kdy to ještě šlo, než ho definitivně zlomily křeče, minerály vyplavené z lýtkových svalů ho vyhnaly ze hřiště. Do té doby obrana Slavie bezpečně držela, bez něj se v posledních minutách rozpadla tak, že málem přišla o celé dvougólové vedení. Klika pro domácí, že se jihomoravský soupeř prosadil jen jednou.

Přesto ale je další osud Takácse nejistý, i když jeho návrat do sestavy vypadal nadějně. Z lehčího zranění se brzy uzdraví stálice Ondřej Kúdela, horečky srazil Taras Kačaraba a čeká se, kdy se pořádně rozehraje letní posila ze Švédska Aiham Ousou. A to se má v zimě vrátit do tréninku ještě David Hovorka…

Jestli ale někdy měl Takács novou naději, tak teď.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Samek, 68. Tecl Hosté: 90. Vecheta Sestavy Domácí: Mandous – Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil (C) – Samek (56. Traoré), Ševčík – Ekpai, Lingr (56. Stanciu), Masopust (64. Oscar) – Kuchta (56. Tecl). Hosté: Nguyen – V. Daníček, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C) – Reinberk (89. O. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), L. Sadílek, Kohút (61. Navrátil), Havlík – M. Petržela (66. Tomič), Jurečka (61. Vecheta). Náhradníci Domácí: Kovář, Oscar, Plavšić, Krmenčík, Tecl, Stanciu, Traoré Hosté: Bajza, Kalabiška, Šašinka, Navrátil, Tomič, Šimko, Vecheta Karty Hosté: M. Petržela, Vecheta Rozhodčí Orel – Hrabovský, Antoníček (Černý) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 11252 diváků

