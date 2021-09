Komise Bořilova ruka? Měla přijít penalta i vyloučení. Trest pro Zelinku

Fotbalisté Slavie sice v sedmém ligovém kole porazili Slovácko 2:1 a v soutěži zůstávají stále bez prohry, ale kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby v 50. minutě čelili penaltě a pod sprchy by putoval jejich kapitán Jan Bořil. Přesně tento scénář se měl stát. Aspoň podle komise rozhodčích, která za to videosudímu Miroslavu Zelinkovi udělila na jeden zápas stop. Nejen to pak rozebírali šéf komise Radek Příhoda s hlavním školitelem VAR Michalem Benešem.

V čem jste viděli hlavní faktor, na jehož základě měl videosudí Miroslav Zelinka vstoupit do hry?

Beneš: „Sudí Zelinka nevyhodnotil situaci přesně. Došlo k přestupku hraní rukou, kdy hráč Bořil výrazně zvětšil prostor svého těla, tudíž měl přijít zásah od videa. Tam je důležitý prvotní kontakt ruky s míčem a při detailním záběru uvidíte, že až po něm se ruka dostane až za tělo. Pro hlavního sudího Orla ale byla tato situace dost těžká na posouzení.“



A jak se k celé situaci postavil sám Zelinka?

Beneš: „Své rozhodnutí zdůvodnil tak, že podle něj došlo k zásahu míče spíše do ramene, což ale dostupné záběry vyvrátily. Podle nás vstoupit do hry měl.“



Pomohla by v tomto směru lepší technika?

Beneš: „Já si myslím, že ano, že by taková věc jistě byla ku prospěchu věci. S panem Bártou (výkonný ředitel LFA) o tom diskutujeme dnes a denně, ale je to otázka peněz a rozpočty jsou v tuto chvíli omezené.“



Hodně sledovaným zápasem byl tradičně vypjatý souboj Plzně se Spartou. Jak si v něm podle vás vedl hlavní sudí Ondřej Berka?

Příhoda: „Nejen on, ale i všichni rozhodčí na hrací ploše odvedli výborný výkon. Zápas měl parametry a jako celek to hodnotíme velmi dobře.“



Byly tam nějaké ošemetné momenty, které sudí zvládli na výbornou?

Příhoda: „Řekl bych, že to zvládli komplexně. Historicky víte, že tato utkání nejsou jednoduchá, je tam cítit velká nervozita z obou mužstev. Sudí ale zápas odřídili správně.“



Co moment, na který upozorňoval útočník domácích Jean-David Beauguel, tedy hučení na hráče tmavé pleti ze strany sparťanského kotle?

Příhoda: „Rozhodčí v tomto případě postupoval tak, jak měl. Tedy, že zápas přerušil a upozornil pořadatele. Takže za nás dobrý.“



Řešil se také úder Jakuba Peška do Radima Řezníka v nastavení první půle. Ten jste vyhodnotili na komisi jak?

Beneš: „Pešek zasáhl Řezníka ramenem, nikoli hlavou. Za nás to tak nebylo hrubé nesportovní chování ani surové hra, tudíž maximálně mohla být řeč o přestupku za žlutou kartu, což ale není záležitost pro videorozhodčího. Ten tedy správně hlavního neintervenoval.“



A co sudí Jan Machálek a sporný druhý gól Mladé Boleslavi v utkání s Olomoucí, kdy byl podle něj míč celým objemem za brankovou čárou?

Příhoda: „Z dostupných záběrů nemůžeme jeho verdikt vyvrátit. Proto věříme hlavnímu rozhodčímu, který byl v nejlepším postavení a stojíme za ním.“



Jako komise teď budete doplňovat dvě volná místa na mezinárodní soupisce rozhodčích. Můžete popsat proces, který tomu bude předcházet?

Příhoda: „Všichni členové komise teď na základě dosavadních výkonů, věku i perspektivy dají nějaký návrh, k němuž se pak každý vyjádří. Věřím, že ta dvě jména dáme rychle dohromady a ve čtvrtek je předložíme výkonnému výboru. Do konce září pak naše rozhodnutí musíme poslat na UEFA.“

