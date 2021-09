Liga očima fanoušků: Modlitby v Edenu i plýtvání Hložkovým talentem

A už ve 4. minutě skóroval miláček tribun Daniel Samek. Jak ale čas plynul, obraz hry se začal zadrhávat. Pak přišel další gól, od Standy Tecla – velmi platného hráče kádru, ale jinak obrovského smolaře, co se gólů týče. Ke konci zápasu, hlavně po stáhnutí Takácse, kterého chytaly křeče, se slávisté hodně zatáhli a Slovácko zabralo, což vyústilo v gól na 2:1. Poslední minuty to bylo pro sešívané fanoušky úpěnlivé modlení, aby nakonec zápas neskončil remízou. Ale díky Mandousovi, který si odbyl premiéru, zůstaly tři body v Edenu. Doufám, že takový konec zápasu u nás už dlouho nezažiju...

A teď malinko k nám. Stavět Hložka jako hrotového hráče či na levou stranu útoku, jak v reprezentačních utkáních učinil pan Šilhavý, je naprostým plýtváním Adamovým talentem. Vždyť jeho jméno padlo v utkání pouze několikrát, v prvním poločase bych ani nevěděl, že na hřišti je, pokud by nebyl u naší první branky. Zásadním problémem však zůstává zdlouhavá rozehrávka od brány, pokud soupeř presuje, což se mu dařilo. Je smutné, když jeden ze sparťanů, reprezentant, může říci, že prohru či špatnou hru si nedovede vysvětlit. Mají to snad vědět fandové nebo se ptát Hradu?

To jsem si lebedil, hned v úvodní minutě roh Sparty. Maloval jsem si, že jim to po dlouhé době nandáme. Ale přání otcem myšlenky, které naši borci bohužel nedokázali naplnit. Zejména čtvrthodinka mezi první a druhou brankou Plzně byla naprosto děsivá. Mohli jsme pouze děkovat paní štěstěně, že jsme nedostali více branek, neboť šancí bylo neúrekom, jak by řekli přátelé na Slovensku. Plzeň byla opravdu lepší.

VIKTORIA PLZEŇ

Bylo to super, na hřišti i v hledišti!

Jo jo, tenhle pocit nikdy nezevšední. Sparta v Plzni – a opět na kolenou. Prostě klasika, již deset let. Mám radost. Na trávník se koukalo moc hezky, všichni makali nadoraz, tak to má být pořád. Je mi jasný, že – při vší úctě k soupeřům – proti Hradci anebo Teplicím se prostě k takovému výkonu nevybičuješ. Ale bylo to super. Nejenom na hřišti, i v hledišti. Skoro vyprodáno, první paráda. Výborná atmosféra díky neúnavným lidem v kotli, co to stále roztáčeli, druhá paráda. A ta největší bylo skvělé choreo, za to patří ode mě palec nahoru a velký obdiv autorům.

Pane Vrbo, podle mě jste kus práce ve Spartě udělal, ale ještě to není ono. Obrana byla na hliněných nohách, gólman pacient a zbytek týmu je ještě mladý. Ono vám to půjde, ale teď ještě ne. Proti nám ne. My jsme zase první. Na jak dlouho? Nevím, ale bavme se. Ještě můžeme, ještě nám to nikdo nezakázal. To až po volbách. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním!

KOVI. 53 let, koordinátor distribuce