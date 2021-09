Euforii odložil VAR. Vyhecovalo mě to, řekl Vašulín po výhře v derby

Jak chutná vítězství v derby?

„Pro nás je to fantastické. Chtěli jsme derby zvládnout, dali jsme si interní cíl vyhrát třetí zápas v řadě, což jsme splnili. Jsme nadšení. Poprvé jsme navíc dali dva góly v sezoně, o to větší máme radost. Asi si to užijeme.“

Jak jste prožíval svou první trefu, která nakonec byla odvolána pro ofsajd?

„Byl jsem v obrovské euforii, ale v dnešním fotbale je škoda radovat se dopředu. Rozhodčí prý našli, že jsem byl před dvěma minutami v ofsajdu, nevím. Člověk tři minuty čeká na verdikt a pak je z velké radosti velké zklamání.“

Otřáslo to s vámi?

„Spíš ještě vyhecovalo. Nezamávalo to s námi, chtěli jsme dát další gól a nepustit Pardubice do hry, což se povedlo.“

Před vaší druhou, už regulérní trefou, soupeř odvolal několik svých hráčů z vápna. Bylo znát, že v něm bylo při rohu víc prostoru?

„Pomohlo mi to, byla to podobná situace jako minule v Budějovicích. Snažil jsem se dostat přes soupeře špičkou a míč jakkoli tečovat, strašně si toho gólu cením.“

Nakopla vás výhra nad Plzní?

„Myslím si, že jo. Ve většině zápasů nám chybělo dát druhý gól, hráli jsme kvalitně až na výpadek na Slovácku. Tentokrát není co vytýkat.“

V tabulce pomalu atakujete skupinu o titul. Kam míříte?

„Koukáme se jen na další zápas, nic jsme ještě nevyhráli ani nedokázali. Máme dost bodů, ale dalo se vytěžit víc. Jsme nováček, uvidíme, jak to bude za týden na slavii.“

Jaký podíl na vašem povedeném vstupu do sezony má stadion v Mladé Boleslavi?

„Stadion je super, užívám si to tady. I když nepřijde hodně lidí, kulisa zde je výborná. Zvlášť večer při umělém osvětlení. Podpora fanoušků nám pomáhá, chtěl bych jim poděkovat. Věřím, že jsme jim to vrátili.“