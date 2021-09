Ovlivnění utkání, láteřil Jílek. Po boji na Sigmě zůstala pachuť z rozhodčího

Fantastickou kulisu měl souboj mezi Olomoucí a Baníkem. Hrálo se od podlahy, ale do 51. minuty v rozumných emočních mantinelech z obou stran. Poté však rozhodčí Tomáš Klíma neudělil jasnou žlutou kartu ostravskému Yirovi Sorovi, pro kterého by to bylo druhé napomenutí a šel by tak ven, a bylo zle. Ještě víc, když sudí v závěru rovnou vyloučil Pavla Zifčáka ze Sigmy. Dvojí metr byl zřetelný. Oslabení Hanáci pak inkasovali, Slezané vydolovali bod. A Klíma na tiskovku nepřišel...

Místo aby se mluvilo o skvělé podpoře tisíců hostujících fanoušků na Andrově stadionu, o šestém sezonním gólu nejlepšího ligového střelce Martina Hály či o silné lavičce Baníku, která opět pomohla bodovat, má moravsko-slezský duel bohužel úplně jinou zápletku.

Pachuť z výkonu rozhodčího Tomáše Klímy.

Trenér Sigmy Václav Jílek, velmi dobrý rétor a inteligentní člověk, jenž přemýšlí, než něco řekne, se rozohnil na tiskové konferenci nejvíce v životě. Začal hodnotit plichtu a pak to přišlo...

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale v zápase jsou strašně důležité momenty, které je třeba hodnotit. A jestliže Zifčák dostane červenou, což si rozhodčí možná uhájí, nerozumím tomu, že Sor není v 51. minutě vyloučený. Nerozumím tomu, vždyť je to jasná a evidentní žlutá karta! Je to ovlivnění utkání!“ láteřil dost vysokým hlasem.

Nutno férově dodat, že se není čemu divit. Šlo totiž o to, že ostravský křídelník Yira Sor inkasoval správně první žlutou kartu ještě v prvním poločase, když srazil unikajícího Martina Hálu.

Ten mimochodem ukázal, že je v životní formě, když už v desáté minutě po signálu z rohu otevřel skóre. Zaspal právě Sor, pomohl i výborný blok Antonína Růska.

Krátce po poločase pak Nigerijec zastavil podobným způsobem i unikajícího Ondřeje Zmrzlého, jenž táhl nebezpečný brejk. Místo aby ho Klíma poslal do sprch, volil jen domluvu. Jílkův asistent Jiří Saňák, sportovní manažer Ladislav Minář v tunelu i všichni Olomoučtí na place logicky protestovali. Marně.

Od té doby atmosféra zbytečně zhoustla, ale tohle ještě Sigma skousla. Absolutní vyplavení emocí však přišlo v 84. minutě, když střídající Pavel Zifčák trefil kopačkou do hlavy baníkovce Jaroslava Svozila, jenž do souboje přiletěl ze strany. Lépe řečeno: stoper si do útočníkovy nohy z boku nabějl, přesto sudí k překvapení všech vytáhl rovnou červenou a poslal Hanáky do deseti.

Olomouc - Baník: Zifčák trefil kopačkou Svozila a dostává červenou! Hráči Sigmy se bouří

FCB pak přesilovku využil, když Azevedův bochánek podskočil Vít Beneš a Ladislav Almási hlavičkou o tyč překonal Matúše Macíka.

„U zákroku Sora jsem si oddychl. Přiznávám. Ale nechci to hodnotit, nepřísluší mi to, všichni děláme chyby,“ konstatoval kouč hostů Ondřej Smetana. „Měřítko bylo takové... My jsme taky mohli jít párkrát do brejku, ale pískalo se. Nevím, jestli měla být třeba žlutá pro Ndefeho. A ta červená? Soupeř prostě udělal chybu, žiju v domnění, že to byl faul,“ dodal.

Jílek byl konkrétnější. „Chápu, že chceme chránit zdraví hráčů, ale Zifčák šel na balon z boku. Všichni navíc znají Jardu Svozila, jak dokáže situace zveličit. Viděl nohu, šel do ní a potkali se. Za mě to pocitově není ohrožení hlavy, Zif ho nemohl ohrozit, nešel tam s žádným záměrem. Je to o citu rozhodčího. Tohle pochopím, ale nechápu tu situaci předtím... Jsme zklamaný, některé výroky nás stály tři body.“

Deník Sport spolu s dalšími médii vznesl žádost s arbitrem Klímou promluvit, ale přes security bylo novinářům sděleno, že nedorazí. Komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou přitom deklaruje transparentnost a upřímné vysvětlování.

Tak třeba příště...

Velká škoda, protože jinak šlo o zajímavý mač. Konečný výsledek do tabulky nepromluvil, oba celky se drží v top šestce.