Nálada v Boleslavi? Strašná. Naše hra se sesypala, lituje Douděra

Fiasko, zborcení plánu. Mladé Boleslavi se rozsypaly šance na body v posledních minutách utkání, dvě chyby v defenzivě do té doby poslední Liberec zužitkoval a nastartoval se k první výhře sezony (2:1). Hostům nestačil náskok po gólu Davida Douděry (23), pravý bek nechápal, co se stalo. „Posledních 15 minut si nepamatuju. Nezažil jsem nic podobného,“ začal.

Co říct k vyhranému zápasu, který skončil prohrou?

„Strašně těžko se mi to hodnotí. Přijeli jsme do Liberce zvítězit, na soupeře jsme nastoupili dobře, hráli jsme po zemi, jak jsme si říkali, což vyústilo v branku. Vedení 1:0 o poločase pro nás bylo super. Pokračovali jsme aktivně, ale rozkouskovali jsme hru. Abych řekl pravdu, posledních 15 minut si snad vůbec nepamatuju. Naše hra se sesypala takovým stylem, že jsem to snad v lize ještě nezažil. Neviděl jsem, aby se mužstvo takhle složilo, vážně těžko se to hodnotí.“

Hádám, že jste stejně jako fanoušci na stadionu přezkum videa brali jako odvolání verdiktu.

„Jo, když jsem se otáčel v danou chvíli, myslel jsem, že gólman chytil balon. A Mikula byl stržen Skalákem až potom. Rozhodčí se šel podívat na video, což mi připadalo na dojmu, pak zrušil žlutou. Na nějakém záběru určitě bude vidět, jak jsem se radoval, pak zničehonic vytasil červenou. Ale rozhodně neříkám, že nás poškodili sudí, to v žádném případě. Strčení proběhlo.“

Podobný moment psychice zrovna nepomůže, ale koncovku jste měli dohrát lépe, že?

„Jsme zkušené mužstvo, nemělo by nás to položit. Měli jsme to ukopat do bodu. Trápí nás také koncovka, musíme být efektivnější a to už počátkem centru. Zakončovat akce.“

Co nálada v kabině?

„Strašná, to si nedokážete představit. Ale zaslouženě. Každý by se měl zamyslet nad tím, jakým způsobem charakterově na hřišti působí. Chyba se stane, fotbal je hrou chyb. Dějou se momenty od A do Z, ovšem následná reakce od kamaráda, spoluhráče, musí být jiná. Mám charakter v duši, jsem poctivý a nedokážu si vysvětlit, jak se chováme. Musíme přepínat, chodit si pomoct. Není to o tom, že přijedeme na hřiště jako jedenáct samotných frajerů, jsme tam dohromady. Musíme takto fungovat všichni. To je základ fotbalu. Podívejte se na Zbuzany, hrály srdcem a daly do výkonu všechno a v Liberci vyhrály. Jde jen o otázku charakteru, s ním budete do šestého místa určitě.“