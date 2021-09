Naštvaný Poznar: Sudí vyloučením ovlivnil utkání. Největší zklamání

Jak jste viděl klíčovou situaci vy?

„Jsem z toho vyloučení strašně zklamaný. Za mě nebylo. A když to ještě potvrdí video, je to nesmysl. Na hřišti jsem viděl, že náš hráč (Václav Procházka) jde odkopnout balon. Ptal jsem se ho a říkal, že tam žádné prošlápnutí nebylo. Neudělal žádný velký kontakt, po kterém by hrozilo nějaké zranění. Přesto do takového zápasu rozhodčí vstoupí. Tohle je pro mě největší zklamání. Přitom jsem si předtím říkal, že to vede dobře.“

Zamlouvá se vám tento trend pískání? V pátek proti Baníku byl podobně vyloučený olomoucký Pavel Zifčák.

„Doma se na to jako fotbalista dívám a říkám si, že to po opakovačce musí VAR zrušit a dát žlutou. Když jde hráč proti noze, došlápne a druhému zvrtne kotník, jako jsem viděl v utkání Manchester United-Young Boys Bern, tak červenou chápu. V těchto dvou případech se ale o nic takového nejednalo. Je to velké ovlivnění utkání. V Olomouci i tady. Na začátku soutěže jsem byl s rozhodčími spokojený. Viděl jsem změnu. A teď přijde tohle. Hodnotím to jako selhání jednotlivce. Možná VARu, Pechanec to nemusel vidět. Tohle přes VAR nemůže přejít. Proto ho máme.“

Dalo se v deseti udělat pro lepší výsledek víc?

„Slovácko je právem v popředí tabulky, hraje dobře. Má kvalitní hráče, jeho ofenziva byla po vyloučení silná. Dostali jsme dva góly ze standardky, což je naše velká chyba. Já jsem neproměnil jednu šanci, což mě mrzí. Chtěli jsme bodovat.“

SESTŘIH: Slovácko - Zlín 3:0. Derby se proměnilo v jasnou záležitost, rozhodlo vyloučení Procházky