Bílek: Povedené oslavy, Staněk to zalepil na lajně. Strašně nás podržel

Viktorii teklo do bot. A zrovna ve svátečním dni, kdy si klub připomínal sto desetileté oslavy od založení klubu. S Českými Budějovicemi prohrávala 0:1, nakonec se ale dovedla vysmýknout z maléru a góly obránců Radima Řezníka a Lukáše Hejdy otočila výsledek na 2:1. Ovšem pozor, hrdina dne stál v brance. Jindřich Staněk se v závěru blýskl dvěma výtečnými zákroky. Hlavně ten proti hlavičce Maksyma Talovierova byl doslova magický. „Chytil to fantasticky, zalepil to na lajně. Ukázal, že je velmi dobrým brankářem. Dnes nás strašně podržel,“ chválil plzeňský trenér Michal Bílek.

Prohrávali jste 0:1, nehráli jste dobře. Měl jste velké nervy?

„Přiznám se, že je to šťastné vítězství. Nesehráli jsme vůbec dobrý zápas, o to víc si cením, že jsme nepříznivý stav otočili. Nechali jsme soupeři hodně prostoru, lépe kombinoval, nám se nedařilo. O branku jsme si koledovali, tu jsme dostali, pak jsme trochu sáhli do sestavy. Nějaké situace jsme si vytvořili, dali jsme dva góly a v závěru nás podržel brankář Staněk. Musím říct, že Budějovice hrály velmi dobře.“

Byl tým špatně mentálně nastavený po skvělém výkonu proti Spartě?

„Nebylo to o nastavení, nedostali jsme se do hry od začátku zápasu. Přitom jsme věděli, že soupeř má v sestavě nebezpečné hráče, rychlé, tahavé dopředu. Chodily na ně kolmé přihrávky, nezachytávali jsme jejich pohyb. Proto si vytvářeli nebezpečné brejkové situace, naštěstí je neřešili nejlépe. Jak říkám, je to velmi cenné vítězství.“

Už jste chválil Staňka. Co říkáte na jeho geniální zákrok proti hlavičce Talovierova?

„Chytil to fantasticky, zalepil to na lajně. Ukázal, že je velmi dobrým brankářem. Jsem za něj rád, jelikož měl zdravotní problémy. Rychle se ale do toho dostal, dnes nás strašně podržel.“

Nakolik je pro vás důležité, že během zápasu můžete variovat sestavou vzhledem ke kvalitnímu obsazení lavičky? A pomohlo vám to dnes k obratu?

„Určitě. Dnes nastoupil poprvé od začátku zápasu Kalvach. Měl těžké zranění, nesehrál žádné utkání, bylo to pro něj nesmírně složité. Pak přišel místo něj Janošek, který nám hodně pomohl. Dostal se hodně do kombinace, zakládal útočné akce. Jsem rád, že lavička je taková jaká je. Trochu se nám vyprázdnila marodka, je z čeho vybírat. Dnes jsme do toho sáhli a hru se nám podařilo oživit a zápas zvrátit.“

Čekal byste před sezonou, že Radim Řezník bude střílet takto důležité góly?

„Víte, jaká situace okolo něj byla. Začínal v béčku, měli jsme spousty zraněných, tak jsme ho vzali nazpátek. Šanci, kterou dostal, tak chytil. Jde nám ale i o to, aby dobře bránil. Vstřelil třetí branku, to je skvělé.“

Klub slavil 110 let výročí od založení klubu. Hodně by vás mrzelo nedotáhnout zápas k vítězství?

„Samozřejmě. Kvůli všem fanouškům. Chtěl bych jim poděkovat. Vytvořili výbornou atmosféru, hodně nám pomohli. Patří jim velký dík. Oslavy se povedly.“

SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 2:1. Viktoria oslavila výročí výhrou, obrat v závěru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 69. Řezník, 79. Hejda Hosté: 53. Bassey Sestavy Domácí: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Bucha, Kalvach (56. Chorý) – J. Kopic (56. Janošek), J. Sýkora (90+1. Al. Čermák), Mosquera (80. P. Šulc) – Beauguel. Hosté: Vorel – Sladký, Králik (C), Talovierov, Čolić – Čavoš, Hellebrand (83. Michal Škoda) – Van Buren, Hora (70. Javorek), Mršić (74. L. Havel) – Bassey. Náhradníci Domácí: Hruška, Hybš, Chorý, Čermák, Šulc, Kaša, Janošek Hosté: Šípoš, Havel, Novák, Tolno, Škoda, Brandner, Javorek Karty Domácí: M. Havel, Beauguel, Pernica, Staněk Hosté: Čavoš Rozhodčí Petřík – Kotík, Pochylý Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9312 diváků