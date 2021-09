Plzeň lídrem: Staňkův zákrok kola, Bílkova reakce. Zaujme klenot i Šádka?

Plzeňská Viktoria potřetí v sezoně otočila zápas na svých „oblíbených“ 2:1, znovu ukázala sílu a i po víkendovém osmém kole povede FORTUNA:LIGU. V sobotu oslavili Západočeši 110. výročí od založení klubu, výhrou i reakcí na nepříznivý výsledek potěšili početné publikum. Co se Plzni proti budějovickému Dynamu povedlo a co zápas ukázal?

Staňkův zákrok kola

Roste každým zápasem, perfektně zvládl i nedávnou premiéru v reprezentačním dresu. A v sobotu večer Viktorii dokonale podržel. Pět minut před koncem Staněk zastavil na čáře famózním zásahem Talovierovu hlavičku, zcela jistě půjde o jeden ze zákroků kola. Pětadvacetiletý gólman proti svému bývalému klubu zachytal výborně, v nastavení si poradil i s dělovkou Michala Škody. Parádní práce!

„Snažím se být na každý zápas nastavený stejně. Reprezentační pauza pro mě byla dost turbulentní, ale snažil jsem se být v klidu v národním týmu i tady. Beru to jako zkušenost, podobné těžké zápasy ještě snad budou. Není to tak, že bych létal někde v oblacích, spíš mi to pomůže do dalších utkání,“ vyprávěl hrdina utkání.