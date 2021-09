Stanciu, Bořil, Holeš. Trpišovský na Bohemians zatřese sestavou

Vršovické derby v Ďolíčku má vždy říz. „Je to hodně bojovné, chtějí se na nás vytáhnout, pokopat nás. Budeme se na to muset připravit, zaměřit se zejména na defenzivu a dát první gól, který nás uklidní,“ přemítal před bitvou s Bohemians slávistický kapitán Jan Bořil.

Rvavý reprezentační obránce by se měl do sestavy červenobílých vrátit a nebude sám. Dá se čekat, že kouč Jindřich Trpišovský po pohárovém střetu s Unionem Berlín hodně zatřese se sestavou. Bořilovu absenci proti německému celku vysvětlil Trpišovský drobnými zdravotními potížemi a také tím, že potřebuje delší rekonvalescenci mezi zápasy. Ve čtvrtek nehrál vůbec, někteří další adepti na základní jedenáctku ano.

Nicolae Stanciu po reprezentační pauze naskočil do obou utkání se Slováckem a Unionem Berlín jako střídající hráč, vyloženě se nabízí, že proti Bohemians půjde kreativní rumunský záložník na plac od první minuty. Do středu zálohy se tlačí i teenager Daniel Samek, jenž ve čtvrtek nehrál vůbec. V posledních třech ligových duelech figuroval v zahajovací sestavě a zároveň byl produktivní. Je dost reálné, že nastoupí i proti „klokanům“.

Vrací se Tomáš Holeš, který si odpykával proti Unionu disciplinární trest. Proti Bohemians by měl hrát. Je otázkou, zda ho Trpišovský využije jako defenzivního záložníka nebo jako stopera. Na téhle pozici určitě musí udělat změnu, kvůli zlomenině v obličeji vypadl na více než měsíc Taras Kačaraba. „Svým somatotypem to pro nás byl klíčový hráč. Dostal se do skvělé formy, všem je nám jeho zranění moc líto, určitě ho to nějakou dobu bude ovlivňovat,“ litoval Trpišovský. Na dvě stoperská místa má tři hráče – Holeše, Ladislava Takácse a Aihama Ousoua.

Měly by nastat i další rošády. Je pravděpodobné, že do útoku se místo Stanislava Tecla postaví buď Jan Kuchta, nebo Michael Krmenčík. Ivan Schranz zřejmě zaujme jeden flek v záloze.

„Bude důležité vyrovnat se s prostředím a pokud možno se pokusit dát první gól, nenechat se zatlačit. Zápasy v Ďolíčku se ve chvíli, kdy prohráváte, těžko dotahují a otáčí. Je to houževnatý, bojovný tým, hodně důrazný a zaměřený na defenzivu. V zápasech na Bohemce nepadá většinou moc gólů, musíte se tam vyrovnat s tvrdostí i osobními souboji, a hlavně být produktivní. Na obou stranách nebývá většinou moc šancí, takže produktivita hodně rozhoduje,“ prohodil Trpišovský.

Možná sestava Slavie: Mandous - Bah, Takács, Holeš, Bořil - Samek, Ševčík - Masopust, Stanciu, Schranz - Kuchta