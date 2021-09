Hradec má mozek, nohy i vášeň. Koubek provedl klíčovou úpravu

Hradec se řítí tabulkou vzhůru. Po třech poutavých výhrách v kuse si pomlaskává v horní polovině FORTUNA:LIGY. Kdo na vlastní oči viděl páteční sebevědomé představení armády Miroslava Koubka ve východočeském derby s Pardubicemi (2:0), musel uznat kvality vítězů. „Jsme ve stavu dílčí jistoty,“ pravil hradecký trenér. Není divu, že to tak je. Mužstvo má mozek, silné nohy a vášeň v srdci.

Bez velkých posil, skromně, pokorně. Možná i trochu bojácně, v duši s obavami, co se bude dít v nejvyšším patře českého fotbalu. Tak vstupoval Hradec Králové do sezony. Navíc bez vlastního stadionu, který se v těchto dnech bourá.

K tomu sázka na Miroslava Koubka. Na jménu sedmdesátiletého barda nepanovala v managementu absolutní shoda. Tři roky byl bez práce. Na seznamu bylo víc trenérských variant, nicméně sportovní ředitel klubu Jiří Sabou si zkušeného kouče prosadil. Od prvního setkání s někdejším velitelem Plzně, Slavie či Mladé Boleslavi měl jasno: tohle je náš člověk! Chlap přesně pro Hradec.

Po osmi kolech to vypadá, že to Sabou trefil. Hradec si užívá sérii tří vítězství v řadě, což v lize nezažil. Je v klidu, relativně daleko od sestupových starostí. Bolehlav, který v klubu jaksi přirozeně očekávali, se dosud nedostavil. Přitom Koubek hraje s velmi podobným týmem, respektive základní sestavou, jako jeho předchůdce Zdenko Frťala.

Udělal ale úpravy. Postupem času se rozhodl pro rozestavení 3-4-3. Poprvé tohle schéma využil proti Plzni, následně v Českých Budějovicích a v pátek totožnou zbraň vytáhl i na Pardubice. Výsledek? Maximální bodový součet. Tři zápasy = devět bodů! V tak úspěšném období si v Hradci lebedili naposledy v sezoně 2010/11. Václav Kotal tehdy dovedl votroky ke čtyřem výhrám v kuse…

„Jsme v dílčím stavu jistoty. Kdyby mi někdo řekl, že budeme mít po osmi kolech dvanáct bodů, samozřejmě bych to bral. A to jsme jich mohli mít ještě víc,“ ušklíbl se Koubek při vzpomínce na úvodní tři sezonní partie, kdy mužstvo opakovaně havarovalo v zakončení. I proto si pochvaloval, jak se Hradec prezentoval ve východočeském derby. Byl nebezpečnější, žhavější v okolí i vně šestnáctky. Poprvé v sezoně vstřelil víc než jednu branku.

„Dopředu jsme podali zlepšený výkon. Hodně jsme ofenzivu řešili a těší mě, že jsme šli do větší kvality než v minulých zápasech. Viděl jsem pokrok, a to i přesto, že jsme dali oba góly ze standardek. Vypracovali jsme si několik nadějných situací, přechodová fáze byla přímočará, celý zápas jsme byli nebezpeční. Pracujeme na tom, abychom v našem systému 3-4-3 byli údernější a efektivnější,“ vypravoval Koubek.

Tým je vhodně namixovaný. Má mozek v podobě matadora Jakuba Rady, silné nohy Jana Mejdra a Daniela Vašulína, vášeň kapitána Adama Vlkanovy. Tihle čtyři jsou pohonem mužstva. Víkend co víkend lejou do nádrže benzin. Oddávají se týmu. A obzvlášť to bylo znát před nesmírně pikantním střetem s Pardubicemi. Dvě vyhlášené značky východočeského regionu si okolo krku rozhodně nepadají. Rivalita je cítit daleko za hranicemi obou krajů.

„Je to fantastický pocit vyhrát derby,“ smál se Vašulín po triumfu 2:0, pod který se podepsal druhým gólem. „Byl to pro nás důležitý zápas. Musím říct, že jsme všichni nadšení.“

Největší překvapení ročníku se za týden představí na Slavii. Po duelu na Letné, kde se Hradec držel pětapadesát minut, dojde na další střet s absolutní realitou.

Klíčoví muži Miroslava Koubka

Jakub Rada (34)

Zápasy: 8

Minuty: 681

Góly: 1

Asistence: 0

Veterán se v Hradci našel. Je konečně zdravý a svojí vrozenou fotbalovostí, klidem na míči a přehledem mužstvu extrémně pomáhá. Levačku má pořád skvělou. V Plzni o tom vědí své.

Jan Mejdr (26)

Zápasy: 8

Minuty: 720

Góly: 0

Asistence: 3

Vypracované tělo, vymakané nohy, fyzička na špičkové úrovni. To vše se odráží ve vysoké aktivitě halvbeka v systému 3-4-3. V sezoně přispěl už třemi asistencemi. Kdyby si spoluhráči počínali v zakončení lépe, měl statistických čárek víc.

Adam Vlkanova (27)

Zápasy: 8

Minuty: 691

Góly: 0

Asistence: 4

Chvilku mu trvalo, než se potkal s obvyklou pohodou. V posledních duelech ale technik s nízkým těžištěm exceluje. V derby patřil mezi absolutně nejlepší. Už sesbíral čtyři asistence. Víc má jen olomoucký Juraj Chvátal.

Daniel Vašulín (23)

Zápasy: 8

Minuty: 613

Góly: 3

Asistence: 0

Je ve skvělém věku, připravený na tučné výzvy. Proti Pardubicím přidal třetí ligovou trefu, jedna mu byla upřena pro sporný ofsajd. Ve vápně prodává vysokou postavu, ale pozor: moc dobře to umí i nohama. Česká verze Jeana-Davida Beauguela.