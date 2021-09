Můj gól? Uklidňující, řekl Kuchta. Krmenčíkovi gratuloval

Jeho gól měl na mužstvo uklidňující účinek, Jan Kuchta zvyšoval na 3:1, pak už to jelo jako na tobogánu. Hosté nakonec rozdupali silně motivované Bohemians 5:1 a dál pokračují ve své dlouhé sérii neporazitelnosti. Navíc jim to tam i dost padá…

Povedl se vám úžasný obrat, ale až ve druhém poločase. Už jste něco takového zažil, dát pět gólů za druhou pětačtyřicetiminutovku?

„Zažil jsem to poprvé v životě. (smích) V první půli jsme měli nástup dobrý, ale neproměnili jsme šance. Já to měl na noze, ale před prázdnou bránou jsem minul. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a spadlo nám tam prostě všechno, co jsme chtěli.“

Co žádal o poločase hlavní trenér? Bylo to 1:0 pro domácí…

„Nabádal nás, abychom to trošku změnili a my do toho hned od druhé půle vlítli, bylo na nás vidět, že máme chuť. Jsme rádi, že jsme vyhráli takhle velikým rozdílem.“

Prokázal jste zase střeleckou formu. Počítal jste s tím, že Le Giang nemusí hlavičku Ivana Schranze udržet, že si půjdete pro dorážku?

„Před utkáním mi trenéři gólmanů k brankářům soupeře vždycky něco říkají. Věděl jsem, že má problém s vyrážením balonů, že je vyráží před sebe. Mým úkolem bylo tam prostě být, což mě zase odměnilo, pak jsme dali třetí uklidňující gól a zbytek zápasu byl v naší režii.“

V Ďolíčku jste vyhráli poprvé od března 2019, předtím jste tu jednou prohráli 0:1 a jednou remizovali bez branek. Jste rád, že se to povedlo zlomit a ještě takovým rozdílem?

„Samozřejmě jsme rádi, protože tady se nehraje jednoduše. Je to vždycky válka. Chtěli jsme chytit začátek první půle a v poločase jsme chtěli druhou půli taky začít fantasticky. Měli jsme výborný přístup, odměnilo nás to a vyhráli jsme 5:1.“

Slavia zahrávala dvě penalty. Nenapadlo vás, že si půjdete kopnout aspoň jednu?

„Nenapadlo. Já jsem to nechal Krmimu, Nico si to vzal předtím, je to kreativní hráč, kope to s přehledem. Krmendovi musím pogratulovat, protože za nás dal první gól. Doufám, že naše spolupráce bude šlapat.“