Hložek střelecky mlčí a Sparta ztrácí. Zasekl se, chybí mu klid, říká Koller

Zdálo se, že Severočeši budou mít na Letné hodně nepříjemnou neděli. Už ve 4. minutě rozjeli hráči v rudých dresech bleskovou akci, na jejímž konci byl Václav Drchal, jenž rozvlnil síť za brankářem Janem Hanušem.

To ale ještě nikdo netušil, že to bude na příštích skoro 90 minut jediná gólová akce Pražanů. Přitom příležitosti byly. Dvakrát nebezpečně pálil Adam Hložek. Těsně vedle se snesl oblouček střídajícího Davida Moberga Karlssona a na obstřelu Adama Karabce si smlsnul skvělý Hanuš.

„Díky těmto střídáním jsme se vrátili víc do hry. Karabec i Karlsson byli výraznější, než někteří hráči předtím. Měli jsme několik akcí, kdy chyběl pouze druhý gól,“ litoval Pavel Vrba zmařených tutovek.

Celkem Sparta vyslala 17 střel, přičemž čtyři šly přímo na Hanuše. V Kodani proti Bröndby sparťané zasypali dánského mistra 11 střeleckými pokusy, ale jen čtyři přímo ohrozily brankáře. A podobný scénář byl i na západě Čech – hosté vyprodukovali 15 střel, 7 přímo na branku, ale v konečném součtu byly dvě vstřelené branky málo...

Zřejmě největší příležitost proti Jabloni spálil Adam Hložek, když v prvním poločase napřáhl z úrovně penalty, ale jeho prudká rána ani nezamířila mezi tři tyče. „Všechno udělal dobře. Jen je pak otázka to zakončení. Možná to mohl poslat i ke druhé tyči,“ přemítal nad Hložkovu akcí Horst Siegl ve studiu O2 TV Sport.

Podle historicky nejlepšího reprezentačního střelce Jana Kollera se Letenští až moc upínají právě na Hložkovu produkci. „Bohužel se zasekl. Chybí mu klid z minulé sezony, kdy se stal nejlepším střelcem ligy. Adam to teď chce hodně brát na sebe a moc chce dát gól, ale kromě chybějícího klidu ho sráží třeba špatné řešení. Ale u něj to ještě přijde, je to o jednom gólu. Jakmile ho vstřelí, zase to bude dobré,“ věří expert deníku Sport.

Podobně to vidí i Vrba, který jediného Hložka nezanesl do pozápasové kritiky hráčů. „Kvalita soupeřů, na které jsme v posledních zápasech narazili, je trochu jiná než na začátku sezony a za druhé je pravda, že od některých hráčů čekáme víc. Kromě Adama Hložka, který splňuje všechny parametry.“

Na mysli měl především ofenzivní hráče – Jakub Pešek čeká na branku již čtyři zápasy. David Moberg Karlsson zase kvůli své kolísavé výkonnosti pendluje mezi lavičkou a základní sestavou.

Tým navíc nemá střelce v záložní řadě, jako tomu bylo v minulé sezoně v případě Ladislava Krejčího mladšího. Defenzivní záložník se prosadil jedenáctkrát a mnohdy tahal letenskou partu z bryndy. Při jeho současném vleklém zranění však dosud Sparta nenašla někoho podobného.

Nadějí byl v neděli alespoň výkon Lukáše Haraslína, který vymyslel úvodní gól pro Drchala, a Vrba jej nechal na hřišti až do konce utkání.

„Věřím, že se bude nadále zlepšovat. Je to krátkou dobu, ale naskočil do toho velice rychle. Za to jsme rádi. Ukázal svoje přednosti a doufám, že nám v budoucnu pomůže ještě víc,“ zdůraznil kouč Letenských.

Nejpilnější střelci Sparty v sezoně jméno střely/na branku góly Adam Hložek 30/11 3 Jakub Pešek 26/14 4 David Moberg Karlsson 23/11 4 Michal Sáček 16/7 0 Dávid Hancko 15/7 1 zdroj: Wyscout