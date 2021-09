iSport podcast: Míří Hradec do nové éry? Pozice s Pardubicemi se srovnává

Víkend plný derby prozářil dosavadní program FORTUNA:LIGY a jedním z vítězů regionálních duelů byl i nováček z Hradce Králové, který vyhrál už potřetí v řadě a vyšvihl se na sedmou příčku v tabulce. Je to odraz postupové euforie, anebo dobrých základů, na kterých fotbal na východě Čech stojí?

Může si Hradec konečně udržet ligovou příslušnost, a i díky výstavbě nového stadionu v Malšovicích nastartovat novou, úspěšnější éru? Srovnává už nyní tým Miroslava Koubka pozici s Pardubicemi v regionu, a proč soupeře trápí komplex z Hradce? Kdo by mohl být novým majitelem Votroků a co budoucnost klubu?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují redaktoři deníku Sport Jan Malý a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, stejně jako ve všech podcastových aplikacích a na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Může Hradci vydržet nováčkovský lauf a proč mají Pardubice z Votroků komplex?

11:34 Staví se stadiony v Hradci a Pardubicích podle plánu? Vstoupí Votroci do nové éry?

17:35 Měl by se postavit národní stadion a stánek pro Spartu na Strahově? Co úroveň českých stadionů?

27:56 Vrací se dominantní Slavia a proč Sparta klopýtá?