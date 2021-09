Stochova hvězda vyprchala, po Slavii přišlo trápení. A co teď v Liberci?

Naposledy si zahrál soutěžní zápas ve druhé polovině dubna, navíc jen dvanáct minut. Herní pauza na něm musí být znát, tréninky s třetiligovým Motorletem ho udržely v provozu, ale nepřipravily ho dostatečně. Záložník Miroslav Stoch potřebuje vylepšit sílu i kondici, najít jistotu a pohodu. Když se tak stane, v Liberci věří, že v sobě dynamický Slovák oživí schopnosti, kterými udivoval, když působil v Česku naposledy.

Je to už více než dva roky, co Stoch opustil Slavii. Neplánovaně, nikoli kvůli výkonnosti. Odešel do řeckého PAOKu Soluň, kde prostředí už z minulosti znal. Z osobních důvodů. Víc se to nerozpitvávalo. Sportovně od té doby ale chřadl. „Neměl odcházet. Kdyby pokračoval ve Slavii pod vedením Trpišovského, dál by se zdokonaloval, i když by měl třeba menší minutáž,“ prohlásil v červnu bývalý trenér slovenské reprezentace Ján Kocian.

Ve Slavii patřil holohlavý záložník mezi hvězdy, ukazoval dynamiku, dral se do zakončení, střílel, dával krásné góly, byl produktivní. Bylo ho plné hřiště. A pozor, naučil se i pracovat pro tým. V červenobílé armádě to pod trenérem Jindřichem Trpišovským ani nejde jinak, Stoch se zkoušel co nejvíc přizpůsobit, uměl zabrat zpátky.

„Začátky byly pro něj i pro nás krušné. Ale ukázal velké odhodlání. Podle mě se hodně zlepšil po kondiční stránce a v takovém celoplošném pojetí hry,“ chválil ho při rozloučení Trpišovský.

Fotbalovou pohodu ale nechal v Edenu, v Řecku strádal. Za jednu sezonu za PAOK odehrál jen 614 minut v patnácti zápasech. Zaznamenal dvě asistence. „Cítil jsem, že nejsem součástí trenérových plánů,“ pověděl pak slovenským médiím. O ne zrovna idylickém vztahu s koučem Abelem Ferreirou vypověděl i Stochův příspěvek na sociálních sítích v průběhu sezony, kdy psal o tom, že se s ním zachází jako s amatérem či začátečníkem.

V létě se slovenský záložník dohodl na ukončení smlouvy, Řecku zamával a hledal nové angažmá jinde. Slavia mu na čas umožnila, aby s ní v mezidobí trénoval, jenže spekulace o možném plnohodnotném návratu do Edenu se ukázaly jako liché. Stoch zůstal půl roku bez práce, v únoru si ho vytáhl slovenský trenér Martin Ševela do Zaglebie Lubin, kde chtěl krajanovi pomoct v boji o nominaci na EURO a zároveň věřil v rozdmýchání jeho potenciálu.

Nepovedlo se, ani v Polsku se energický hráč nerozjel. Nepřipsal si gól ani asistenci, na EURO nejel. „Na polskou ligu přišel nepřipravený. Věděli jsme, že jdeme do rizika. Tvrdě na sobě pracoval, před i po tréninku jsem ho viděl v posilovně. V tomhle problém nebyl, sám se moc chtěl vrátit do někdejší fazony. V zápasech ale nepřinesl to, co jsme čekali. A nejen my v klubu. Miňo mi při posledním setkání sám říkal, že od sebe čekal víc,“ vylíčil pak pro Šport.sk kouč Ševela.

Výchozí situace vypadá nyní podobně. Stoch opět dohání fyzičku, postrádá zápasový rytmus. Navíc Liberec se rozdýchává po nepovedeném vstupu do sezony. Slovutný, ale nepřipravený hráč nebude okamžitou pomocí, trenér Slovanu Luboš Kozel ví, že Stoch bude potřebovat čas. Zároveň slíbil, že se z něj pokusí vyždímat kvalitu, která v něm dřímá. Přál by si jeho formu ze Slavie.

Platí, že poslední gól vstřelil jednatřicetiletý záložník ještě za „sešívané“. Přesně 6. dubna 2019 proti Dukle. Utne dlouhé čekání v Liberci a bude pro něj opravdovou posilou?

Čtyři uplynulé sezony Miroslava Stocha

SK Slavia Praha

Délka angažmá: 11. srpna 2017 – 30. června 2019

Cena transferu: 26 milionu korun (z Fenerbahce)

Zápasy 88

Minuty 6576

Branky 20

Asistence 19

Báječné dva roky. Do Slavie přišel za babku, ale odvedl jí hromadu skvělé práce. V epickém dvojzápase se Sevillou v osmifinále Evropské ligy vstřelil jednu z branek. Celkem jich za dva roky nastřílel dvacet! Se Slavií vyhrál titul a dvakrát domácí pohár.

PAOK Soluň

Délka angažmá: 1. července 2019 – 18. srpna 2020

Cena transferu: 38,1 milionu korun (ze Slavie)

Zápasy 15

Minuty 614

Branky 0

Asistence 2

Řecký kolos vyhrál titul a se Stochem v sestavě se chtěl vecpat do Ligy mistrů. Slovenský záložník měl s klubem pozitivní zkušenost starou pět let, zamiloval si tamní divoké pojetí fotbalu, jenže návrat skončil rozčarováním. Se Soluní se dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Spekulovalo se o jeho comebacku do Edenu. K němu ale nedošlo.

Zaglebie Lubin

Délka angažmá: 1. února 2021 – 30. června 2021

Cena transferu: zdarma (volný hráč)

Zápasy 9

Minuty 507

Branky 0

Asistence 0

Dlouho předlouho byl bez angažmá. Půl roku bez výplaty. Čekal na nabídku z americké MLS, nedočkal se, a tak šel do Lubinu. V Polsku byl vítán coby nejzkušenější hráč celé Ekstraklasy, jenže se zase neprosadil. Odehrál jen devět zápasů, gól nedal. Prý neměl na potřebné úrovni fyzickou kondici…