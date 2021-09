Hejda: Takhle jsme hráli s Plzní o tituly. Co řekl k vítězné dělovce?

Utkání jste rozhodl krásnou střelou. Jak se to seběhlo?

„Upřímně ani nevím, jak jsem se tam ocitl. Najednou jsem byl u vápna, balon se ke mně krásně vyvalil. Dá se říct, že jsem zavřel oči a napálil jsem to. Byla tam malá škvíra, kterou jsem přesně trefil. Sedlo mi to úplně náramně, takže krásný gól.“

Po Českých Budějovicích jste rozhodl druhý ligový zápas v řadě.

„Těší mě to, ale hlavní jsou tři body a to, že dokážeme takové zápasy zvládat vítězně. Když dávám góly, je to pro mě samozřejmě nadstavba, něco navíc. Jsem za to rád.“

Trefil jste se v lize už podvacáté, což je na stopera skvělá bilance. Čím to je, táhne vás to dopředu?

„Dvacet gólů není špatné, doufám, že ještě nějaké přidám. Hodně gólů dávám ze standardek, to mám i v popisu práce, jsem vysoký. Nohou moc góly nedávám.“

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 0:1. Převahu Viktorie zužitkoval Hejda

Byl to hodně bojovný a vyrovnaný zápas. Tušil jste, že jej rozhodne jedna branka?

„Už po prvních dvaceti minutách mě napadlo, že kdo dá první gól, bude v mnohem výhodnější pozici. Šancí na obou stranách bylo fakt strašně málo, bylo to hodně bojovné. Zaplaťpánbůh za jednu střelu.“

Svědčí to o vnitřní síle týmu? I když nejste herně dominantní, dokážete to urvat.

„I v minulosti, když jsme hráli o tituly, si pamatuju, že byly zápasy, kdy nám to herně nešlo, byli jsme i horším týmem, ale třeba standardkou, silou, jsme to dokázali zlomit, otočit. Proti Českým Budějovicím i Pardubicím to byl ten případ. Herně to nebylo ono, ale urvali jsme to.“

Co vám chybí k tomu, aby se hra zase zvedla?

„Možná víc klidu. Prvních dvacet minut od nás bylo dobrých, ale pak nám scházel pohyb, hodně jsme ztráceli lehké míče, propadali jsme v soubojích. Hlavně to rozhodovalo, neměli jsme druhé balony, měli jsme být důraznější.“