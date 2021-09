Zlínu se rozpadla obrana. Čekal jsem větší kvalitu, přiznal Jelínek

Třetí porážka v řadě a opět hodně gólů v Rakovanově síti. Ve Zlíně není dobrá nálada, Sparta nasypala Fastavu pět kousků a trenér Jan Jelínek má starosti. Nejen personální. Hoří hlavně obrana. Opakovaně. „Připadá mi, že čím víc se tomu věnujeme, tím míň je to vidět na hřišti,“ povzdechl si kouč. Jeho soubor se zasekl na devíti bodech. A příště jede do Plzně.

Jak jste viděl zápas?

„Dostali jsme góly ze standardky, které byly fantasticky zahrané. Oproti těm našim to byla jiná kvalita. Po třetím gólu se nám to takticky i herně sesypalo. Rychlé kontry Sparty jsme nezvládali vůbec zachytit. Neporadili jsme si s nimi.“

Proč se vám nedaří bránit standardní situace?

„Bráníme zónově. Absolutně nechápu, jak to, že je Čelda (Čelůstka) za našimi hráči. Nevím, kde jsme se zapomněli. Připadá mi, že čím víc se tomu věnujeme, tím míň je to vidět na hřišti. Jak standardkám, tak celkově bránění. Nefungovalo nám to.

Chybí vám zranění nebo suspendovaní hráči?

„Je to teď takové složitější. Hrajeme, jak můžeme. Pereme se s tím. Musíme se k tomu postavit. Samozřejmě mě štve, kolik dostáváme branek. Zodpovědnost a postavení vzadu musí být úplně jiné. Od některých hráčů jsem čekal směrem dozadu větší kvalitu. Když nám to systémově fungovalo a kluci stíhali běhat, Spartě jsme brali z rozehrávky balony. Po třetím gólu si soupeř začal víc věřit a my jsme šli dolů. Pak už je to složité. Musím říct, že brankář Rakovan předvedl velmi kvalitní výkon. Pomohl k tomu, že jsme nedostali více branek.“

Proč chyběl pravý bek Martin Fillo?

„Filous si zvrtl v minulém zápase kotník, museli jsme ho střídat. Během týdne se nestihl dát dohromady. Takže Tonda Fantiš musel zaskočit na pravém beku. Na to se ale nevymlouvám. To je fakt, se kterým jsme do toho šli. Musíme pracovat dál s tím, co máme teď.“

Nechcete hrát na tři stopery?

„I tuhle variantu jsme zvažovali. Ale je na ni potřeba čas. Vyzkoušeli jsme si ji a vůbec nám to nefungovalo. Nějaké věci jsme si ukázali a zase se k tomu budeme určitě vracet.“

Jedno pozitivum. Velmi dobrá forma Cheicka Condeho.

„Souhlasím. Ale kolem něho je to málo. I na Slovácku předvedl velmi dobrý výkon. Snažil se to oběhat, pracoval pro tým. Kvalitu prokazuje, nejen v jednodušších pasážích, ale i v těžkých situacích. Ztráty má, ale to je proti Spartě asi normální. Má herní sebevědomí, dovolí si s míčem a vychází mu to. Když se vrátil do Česka, postupně se do toho dostával. Kondičně už to zvládá bez problémů. I když dostáváme tolik branek, on pracuje pořád.“

