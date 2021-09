Peškova one man show, Minčev na scéně i zranění. Co ukázala Sparta?

Věděli, že po dvou bodových ztrátách potřebují zabrat. Fotbalistům Sparty se to povedlo, na hřišti Zlína v sobotu večer uspěli 5:2 a vrátili se zpátky na vítěznou kolej. Mimo svůj stadion v nejvyšší soutěži navíc slavili po téměř dvou měsících. Projděte si, co všechno bitva Letenských a Ševců ukázala.

Když venku, tak za pět Venkovní výhra v lize, to pro Spartu rozhodně není samozřejmost. Když na ni ale dosáhne, je to s pěti nasázenými góly v kapse. Na konci července naložili Letenští Liberci, v sobotu večer se po téměř dvou měsících dočkali dalšího sukcesu mimo svůj stadion. A znovu za přispění pěti branek. Divoký triumf 5:2 ve Zlíně je důležitý i z toho pohledu, co mají rudí před sebou. „Čekají nás důležité zápasy s Rangers a Slavií. Výhra ve Zlíně je pro nás pozitivní,“ souhlasil trenér Pavel Vrba. Vrba po výhře ve Zlíně: Pešek mi připomněl jeho nejlepší éru v Liberci

Peškova one man show V týdnu dostal volno, utkání MOL Cupu v Líšni se Jakuba Peška netýkalo. Šikovný křidelník tak mohl několik dní sbírat síly. A v sobotu večer to naplno pocítil Zlín. Letní posila z Liberce totiž měla prsty hned ve čtyřech gólech svého týmu. Jeden krásným lobem vstřelil, na další dva přihrál skvěle rozehranými standardními situacemi. Parádní představení pak uzavřel výpadem po pravém křídle, který skončil vlastní brankou Dominika Simerského. „Odehrál výborný zápas. Když se podíváte, co byly v Liberci jeho největší přednosti, tak v tomhle zápase je jasně ukázal. Jen doufám, že v tom bude pokračovat,“ ocenil Vrba. „Byl to hektický zápas, ale máme radost, že jsme ho zvládli,“ dodal ústřední hrdina Pešek. Zlín - Sparta: Peškův lobíček nachytal Rakovana, 1:3

Minčev naznačil možnosti Dostal šanci na posledních dvacet minut. A zhostil se jí na výbornou. Martin Minčev vtrhl do střetu s Fastavem jako velká voda. Byl rychlý, přímočarý, agresivní. Dvě tutovky sice spálil, na třetí pokus už ale mířil přesně a mohl tak oslavit první ligový gól ve sparťanském. Že by příslib lepších zítřků? „Zažil jsem ho ještě v Bulharsku. A hned jsem říkal, že je to skvělý kup. Ve Varně byl výjimečný. Potenciál má, teď mu to tam začalo padat. Snad to vydrží,“ prohlásil Vrba. Zlín - Sparta: Minčev se dostal za obranu a uzavřel na 2:5

Zlínská obrana v plamenech Tři porážky za sebou, dohromady jedenáct inkasovaných gólů. Hlavní problém současného Zlína je lehce identifikovatelný. Mizerně fungující defenziva. Ševci dostávají spoustu branek, což podtrhlo i utkání se Spartou. A být hosté v koncovce preciznější, mohlo být ještě mnohem hůř… „Po třetím gólu se nám to rozsypalo. Nezachytávali jsme rychlé výpady Sparty, která ukázala velkou kvalitu. Branek dostáváme moc, chybí nám řada hráčů. Musíme dál pracovat, jiné cesty není,“ uvědomoval si kouč Jan Jelínek. Jelínek: Po třetí brance to byl od nás průchoďák. Sparta ukázala větší kvalitu