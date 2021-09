SESTŘIH: Slavia - Hradec 4:1. Jasná záležitost, dvakrát se trefil Kuchta

Čtyřka a sbohem. Čtyřka a pěkně vítejte. Od posledního ligového setkání Slavie a Hradce Králové uplynulo skoro čtyři a půl roku, tehdy Východočeši padali z nejvyšší soutěže a z Edenu odjížděli s výpraskem 0:4. Teď jsou zpátky, nadšení, ale výsledek málem stejný, jen jej v závěru zjemnili na 1:4. Řádili Jan Kuchta a Daniel Samek, který v Hradci s fotbalem začínal. Udivuje i produktivita „sešívaných“ – v posledních šesti soutěžních utkání dali 21 gólů, to je tři a půl trefy na zápas.

Od poslední soutěžní bodové ztráty je to skoro jiná Slavia. Rozjetá jako vagon. Skoro každý, kdo jí vleze pod nohy, skončí rozdupaný. Jako v neděli Hradec Králové, pro něhož jako by to pomalu byl už folklór. „Sešívaní“ mu dali čtyřku už počtvrté v české ligové historii.

Předtím nasázeli bůra na Bohemians, trojku bundesligovému Unionu Berlín, těsně vyhráli nad Slováckem 2:1 a tři branky dali v Karviné při divoké remíze. To je – od bolestné prohry na Legii v play off Evropské ligy – 21 soutěžních branek v šesti zápasech. Tři a půl gólu na zápas.

„Mužstvo se mění, máme jiné typy hráčů v ofenzivě i v defenzivě, což nám přináší větší kreativitu. A sedá si to celkově, hráči se zlepšují po těch šílených rotacích, dostávají se z manka, které na začátku sezony měli, máme taky kam sáhnout. Daří se nám vytvářet si hodně šancí, proměňovat je, naše produktivita je určitě větší,“ souhlasí kouč Jindřich Trpišovský.

Z toho těží poslední dobou hlavně Jan Kuchta. Naposledy byl králem střelců napůl společně s Adamem Hložkem, teď jako by chtěl konkurentovi vyrvat i ten zbytek symbolické koruny. Ledvinové kameny, kvůli nimž byl v minulých týdnech i hospitalizovaný, už ho netrápí a eskapáda, kdy zapříčinil hádku, respektive rozhněval trenéra Jindřicha Trpišovského, je taky pryč.

V neděli dva góly.

SESTŘIH: Slavia - Hradec Králové 4:1. Parádní kombinační jízda, Kuchtovi unikl hattrick

K prvnímu mu pomohl brankář Vilém Fendrich, který neudržel centr Petra Ševčíka a balon útočníkovi Slavie v podstatě sklepl hezky do kroku pod nohy.

Druhou trefu si zařídil Kuchta po krásné akci s Lukášem Masopustem, o něhož si narazil míč, záložník mu ho šikovně vrátil do běhu a zakončení? Ladně, jednoduše k tyči.

„V první řadě je zdravý, je to komplexní hráč a potřebuje hrát ve velké intenzitě, mít pohyb, sílu, teď se blíží do svého optima ohledně kondiční a fyzické pohody. Pak patří mezi nejlepší ligové hráče,“ tvrdí Trpišovský.

Kromě Kuchty se Hradci zprotivil i jeho vlastní „syn“. Daniel Samek ještě na jaře 2018 působil v mládežnických výběrech Východočechů, pak v létě 2018 přestoupil do Slavie a teď mezi profíky nastoupil poprvé proti svým.

A hned jim to osolil precizní ranou, za vápnem se opřel do míče a ten se o tyč otřel do brány. Pro Samka jde už o celkem třetí gól v áčku „sešívaných“, k nim má dvě asistence. Sice ne přímo přihrávkou, ale rozjetím se podílel i na poslední brance utkání. Roh rozehrál na kraj vápna na nabíhajícího Alexandera Baha, ten ho prodloužil na zadní tyč, kde číhal Ibrahim Traoré. 4:0.

Jedna bota, z pohledu Slavie už taky klasická – zase dostala gól, už sedmé soutěžní utkání po sobě. Aleše Mandouse už počtvrté připravil o čisté konto jediný zásah soupeře, tentokrát po ráně Jiřího Kateřiňáka.

„Jsem realista, každý přece viděl, že hrál nováček s Evropou. Mohli jsme udělat lepší výsledek, jen kdyby do sebe zapadly všechny faktory, to se nestalo. Rozdíl v kvalitě byl patrný, ale nebyli jsme tu úplně trapní,“ glosoval to hradecký trenér Miroslav Koubek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Kuchta, 40. Samek, 50. Kuchta, 60. Traoré Hosté: 90+1. Kateřiňák Sestavy Domácí: Mandous – Bah (78. Tecl), Ousou, Holeš, Bořil (C) – Ševčík (59. Traoré), Samek – Masopust (59. Lingr), Stanciu (67. Krmenčík), Schranz – Kuchta (78. Ekpai). Hosté: Fendrich (46. Vízek) – Donát (53. Jakub Klíma), J. Král, Urma – Mejdr, J. Rada (61. Kateřiňák), Soukeník, F. Novotný – P. Dvořák (79. Kubala), Vašulín (46. Prekop), Vlkanova (C). Náhradníci Domácí: Kovář, Tecl, Traoré, Krmenčík, Lingr, Ekpai, Oscar Hosté: Vízek, Čech, Harazim, Kateřiňák, Prekop, Kubala, Klíma Karty Hosté: J. Rada, Urma, J. Král Rozhodčí Petřík – Nádvorník, Kubr (Krejsa) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 10 213 diváků

