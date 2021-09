Teplický Černý: Ještě nejsme pod tlakem, musíme bodovat na Slovácku

Další zápas, ve kterém jste měli navrch, ale opět bez tří bodů. Čím si to vysvětlujete?

„V prvním poločase jsme toho měli víc jak Olomouc, jenom nás mrzí, že jsme z toho nevytěžili gól. Druhý poločas už byl mdlý, neměli jsme tolik šancí a paradoxně Olomouc na konci měla asi největší příležitost zápasu, kdy mohla rozhodnout. Díky bohu za to, jak to dopadlo.“

Ale bod je pro vás málo, ne?

„Určitě. V kabině jsme si říkali, že chceme vyhrát. Remíza v podstatě nic neřeší. Mrzí nás to. Nyní musíme bodovat na Slovácku.“

Které vstřelilo v Boleslavi pět branek. Těžký úkol, viďte?

„Každé venkovní utkání v naší situaci je složité. Hlavně na psychiku. A my prostě musíme bodovat.“

SESTŘIH: Teplice - Olomouc 0:0. Žádný gól, jedna střela na bránu

Atmosféra v kabině už houstne?

„Nemohu říct, že by nás to už svazovalo. Přeci je pořád jen deváté kolo a zápasů zbývá ještě hodně. Myslím si, že zatím nejsme pod tlakem.“

Už v týdnu můžete být bez trenéra. Vnímáte napjatou situaci kolem jeho pozice? (otázka zazněla ještě před odvoláním Radima Kučery - pozn. red.)

„Snažíme se to neřešit. Každý někde něco slyšel, nebo si přečetl článek, ale tohle není naše starost. My musíme hrát. O trenérovi rozhoduje vedení klubu.“

Jak se vám hrálo na nezvyklé pozici v útoku?

„Moje pozice je v záloze, ale útočníka už jsem také hrával. Trenér za mnou přišel a zeptal se, zda bych to zvládl. Neměl jsem s tím problém. Cítil jsem se tam dobře. Pár dobrých akcí jsme vymysleli, ale nic jsme z nich nevyužili. Škoda.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Čtvrtečka – Laňka, Mazuch (28. Krunert), Chlumecký, Vondrášek (C) – Jukl, Knapík – Moulis (72. Succar), Trubač, Fortelný – Černý (84. Kodad). Hosté: Macík – Chvátal, Jemelka, Poulolo, Zmrzlý – Breite (C), P. González (67. Šíp) – Zahradníček (46. Zifčák), J. Sedlák, Hála (67. Daněk) – Růsek (81. Jakub Matoušek). Náhradníci Domácí: Grigar, Hasil, Hyčka, Kodad, Krunert, Succar Hosté: Stejskal, Šíp, Zifčák, Matoušek, Látal, Daněk, Beneš Karty Domácí: Fortelný, Laňka Hosté: P. González, Breite Rozhodčí Pechanec – Kříž, Vodrážka Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice