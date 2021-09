Jurečka o divočině v Boleslavi: I nás to překvapilo. Zasloužená výhra

Kdyby se boleslavský démon Ewerton neblýskl hattrickem, byl by hrdinou dne on. Nevadí, slovácký útočník Václav Jurečka stihl dva góly a s týmem si po dlouhé době vychutnal vítězství venku. „Zasloužená výhra,“ pokýval spokojeně hlavou.

Rozhodlo báječných deset minut v první půli, kdy jste se dostali do vedení 3:0?

„I nás to překvapilo, takový start jsme nečekali. Za tři góly jsme byli rádi, jen je škoda, že jsme na konci prvního poločasu nechali Boleslav snížit. Nadechla se.“

Dokud jste nepřidali další dva góly, pak už jste zápas definitivně ovládli.

„Druhý poločas byl za stavu 3:1 nejdřív otevřený na obě strany, ale dvě branky nás dostaly do pohody. Pak jsme zbytečně dvakrát inkasovali, soupeř udělal víceméně to samé. Nepohlídali jsme si to, jinak jsme ale vyhráli po právu.“

Čekáte, že vám dva góly z Boleslavi zvednou sebevědomí? Celkově jste v této sezoně už na čtyřech.

„V průběhu podzimu jsem měl šancí dost, snad mi tyhle dva góly pomůžou. Věřím, že v následujících zápasech přijdou další.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slovácko 3:5. Gólové hody, domácím k výhře nepomohl ani hattrick Ewertona

První gól vám naservíroval boleslavský obránce Jurásek, měl jste díky tomu snadnou práci?

„Upřímně, trochu jsem se zapomněl. Měl bych být jinde. Naštěstí se ke mně míč odrazil a trefil jsem to.“ (usmívá se)

Druhý gól vám sudí Julínek uznal až po konzultaci s kolegy u videa. Byl jste napnutý?

„Byl jsem přesvědčený, že jsem si pohlídal ofsajd, a zamrzelo mě, že to rozhodčí neuznal hned. Byl jsem na hranici a samotného mě zajímá záznam, jak to vlastně bylo. Naštěstí sudí po zásahu videa gól uznal, měl jsem kliku.“

Kliku i další šance. Nemyslel jste na hattrick?

„Já i celý tým jdeme do každého utkání aktivně, chceme mít co nejvíc střel. Měl jsem šanci už zkraje zápasu, ale ta hlavička byla těžká. Chtěl bych po sobě hodně, kdybych od toho čekal gól. V týdnu mi pomohla pohárová branka ve Zbuzanech a v Boleslavi jsem na ni navázal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+2. Ewerton, 73. Ewerton, 87. Ewerton Hosté: 17. Kohút, 23. Jurečka, 26. Kalabiška, 57. Jurečka, 61. M. Petržela Sestavy Domácí: Halouska – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek – Dancák (28. Fila), Matějovský (C) (65. Smrž) – Ewerton, Hlavatý, Stránský (28. Ladra) – Milan Škoda (65. L. Mašek). Hosté: Nguyen – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela (73. Navrátil), Havlík, L. Sadílek (90+1. Šimko), Holzer (79. Vecheta) – Kohút (73. Mareček) – Jurečka (79. Tomič). Náhradníci Domácí: Ladra, Skalák, Šimek, Fila, Smrž, Mašek, Šerák Hosté: Mareček, Navrátil, Vecheta, Šašinka, Tomič, Šimko, Bajza Karty Domácí: Matějovský, Karafiát, Fila, Suchý Rozhodčí P. Julínek – R. Kotík, L. Lakomý VAR: Ondráš, AVAR: Zadinová. Stadion Lokotrans Aréna Návštěva 2223 diváků

Mladá Boleslav – Slovácko: Hostující zvýšili vedení na 1:4, gól Jurečky potvrdil i videorozhodčí

Mladá Boleslav – Slovácko: Další změna skóre? Hlavičku Hofmanna rozhodčí neuznal

Mladá Boleslav – Slovácko: Petržela navýšil přízemní střelou vedení už na 1:5

Mladá Boleslav – Slovácko: Odrazu od tyče využil Jan Kalabiška, Slovácko vedlo 0:3