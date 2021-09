Suchý po pěti gólech od Slovácka: Všichni jsme byli na vystřídání

Nebo ne?

„Ale ano, zápas jsme si zkazili hned v první půli. Začátek byl od nás tragédie, po třetím gólu Slovácka jsme byli všichni zralí na vystřídání.“

Je hlavní problém v defenzivě? V posledních dvou domácích utkáních jste inkasovali celkem osm gólů.

„Není to jen o jednom zápase, v poslední době dostáváme góly dost lehko. Není nám to jedno, přemýšlíme o detailech, snažíme se to řešit. Není to jen o nás vzadu, ale snažíme se tomu velet. Bavíme se o tom a chceme se poučit z chyb, jenže zatím se to nemění.“

V jakém smyslu?

„Kdykoliv čelíme nějaké nebezpečné situaci, míč nám skončí v síti. Proti Slovácku jsme byli rozhození, nezachytávali jsme přihrávky soupeře a dostali pět gólů. Nepomohlo nám ani dlouhé zkoumání videa. Hrozně těžko se to kouše, leží na nás deka.“

Jak z krize ven?

„Je to frustrující, ale nechci říkat, že to zabalíme. Díváme se dopředu, máme šanci to zlomit v dalších zápasech. Hned ten příští v Karviné pro nás bude existenční, bylo by dobré tam vyhrát. Z vlastních zkušeností vím, že nám k obratu může stačit jeden povedený zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+2. Ewerton, 73. Ewerton, 87. Ewerton Hosté: 17. Kohút, 23. Jurečka, 26. Kalabiška, 57. Jurečka, 61. M. Petržela Sestavy Domácí: Halouska – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek – Dancák (28. Fila), Matějovský (C) (65. Smrž) – Ewerton, Hlavatý, Stránský (28. Ladra) – Milan Škoda (65. L. Mašek). Hosté: Nguyen – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela (73. Navrátil), Havlík, L. Sadílek (90+1. Šimko), Holzer (79. Vecheta) – Kohút (73. Mareček) – Jurečka (79. Tomič). Náhradníci Domácí: Ladra, Skalák, Šimek, Fila, Smrž, Mašek, Šerák Hosté: Mareček, Navrátil, Vecheta, Šašinka, Tomič, Šimko, Bajza Karty Domácí: Matějovský, Karafiát, Fila, Suchý Rozhodčí P. Julínek – R. Kotík, L. Lakomý VAR: Ondráš, AVAR: Zadinová. Stadion Lokotrans Aréna Návštěva 2223 diváků

Mladá Boleslav – Slovácko: Další gól, Ewerton zkompletoval hattrick a snížil na 3:5

Mladá Boleslav – Slovácko: Sólo akce Ewertona znamenala snížení na 2:5

Mladá Boleslav – Slovácko: Petržela navýšil přízemní střelou vedení už na 1:5

Mladá Boleslav – Slovácko: Hostující zvýšili vedení na 1:4, gól Jurečky potvrdil i videorozhodčí

Mladá Boleslav – Slovácko: Ewerton gólem do šatny snižuje rozdíl ve skóre na dvě branky - 1:3

Mladá Boleslav – Slovácko: Odrazu od tyče využil Jan Kalabiška, Slovácko vedlo 0:3

Mladá Boleslav – Slovácko: Hosté pojistili vedení na 0:2, prosadil se Václav Jurečka