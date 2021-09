Trpišovský: Hráči se nám zlepšují. Kuchta může hrát fotbal, co potřebuje

Jak jste viděl průběh zápasu?

„Hodně nám pomohl rychle vstřelený gól. Hradec má aktuálně velice dobrou formu, hraje organizovaně, má dobré výsledky, skoro nedostává góly, čekali jsme, že to bude těžká práce. Jejich chyba nám pomohla. Pak jsme ale některé situace zbytečně přehrávali, zahazovali jsme šance, ale zvýšili jsme na 2:0. Povedl se nám vstup do druhého poločasu a zápas se zlomil. Ale dohráli jsme to hrozně. Náš výkon šel dolů, byli jsme rozháraní, roztažení po celém hřišti, ani střídající hráči tam nepřinesli, co měli. Vzadu jsme otáčeli balon a nedokázali ho dostat efektivně na záložníky. Vyvrcholilo to laciným gólem. Celkově je to důležité vítězství proti nebezpečnému soupeři, jen mě mrzí, jak jsme to v posledních dvaceti minutách dohráli, to si ti lidi, kteří nám tu fandili, nezaslouží.“

Ale gólů dáváte mraky, za posledních šest soutěžních zápasů průměr tři a půl na utkání. Tím si je získáváte, ne?

„Je to situacemi, do kterých se dokážeme dostat, a taky tím, že se mužstvo změnilo. Máme tu jiné typy hráčů do ofenzivy, ale i do defenzivy, přináší nám to větší kreativitu, větší zapojení hráčů z obrany do útoku. Šance jsme měli i proti Legii a Ferencvárosi, teď se nám ale zlepšují hráči. Jsou ve větší pohodě, dostávají se z manka, které měli na začátku sezony. Taky máme kam sáhnout, je to rozložené na víc střelců. Produktivita je větší, mužstvo si sedá, na druhou stranu v obraně nám to přináší situace, které se nám moc nelíbí.“

Narážíte na to, že už jste sedm soutěžních utkání v řadě neudrželi nulu…

„Ideální scénář je, že góly dostávat nebudeme, ale taky se podívejte, kteří hráči od nás odcházeli, často právě obránci. Tomáš Souček, Vláďa Coufal, Michael Ngadeu, David Zima… Plus teď zranění, mimo je Taras, který chytil před svým zraněním lauf, vypadl nám Ondra Kolář, Ondra Kúdela, Kuba Hromada, dvojice na stoperu si na sebe zvykají, někdy je tam Aiham Ousou a Tomáš Holeš, jindy Honza Bořil…“

Zpátky ke vstřeleným gólům, dva dal Jan Kuchta, v jaké pohodě ho teď vidíte?

„V první řadě je zdravý, to je nejdůležitější faktor. Je to komplexní útočník, potřebuje hrát ve velké intenzitě, mít pohyb, sílu, teď se blíží do svého optima. Jeho problémy byly dost vleklé, byl na infuzích, v nemocnici, teď je skoro v optimální kondiční a fyzické pohodě, může hrát fotbal, jaký potřebuje. Je na dobré cestě, ať v tom pokračuje, protože pak patří mezi nejlepší ligové hráče.“

