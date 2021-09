Kateřiňák naštval Mandouse: Doufám, že gól bude můj. Slavii jsme potrápili

Jaké je to dát gól v Edenu mistrovské Slavii před deseti tisíci diváky, byť na výsledku už nic zásadně nezměnil?

„Bylo to příjemné. Doufám, že bude opravdu můj, protože to bylo lehce tečované, ale střela šla na bránu. Je trošku škoda výsledku, ale myslím, že jsme nepodali úplně špatný výkon. Slavia se po prvním gólu dostala lehce do tlaku, ale řekl bych, že jsme bojovali, nevzdali jsme to. Zasloužíme si za tenhle výkon všechnu čest.“

Za stavu 0:1 z vašeho pohledu jste měli zajímavou příležitost na vyrovnání, Slavia pak do konce prvního poločasu přidala druhý gól. Byl klíčový?

„Souhlasím. Měli jsme krásnou střelu, hezky to brankář vytáhl. Byla smůla, že tam někdo od nás dobíhal a nedosáhl, mohl dávat do prázdné. Řekl bych, že druhý gól to pak rozhodl. Ale i tak jsme to nevzdali a podali jsme, myslím, kvalitní výkon.“

Cítil jste to tak na hřišti, když jste na něj za nepříznivého stavu přišel?

„Ano. I když to bylo 0:3 nebo 0:4, nikdo z kluků nic nevzdal. To je důležité. Nenechali jsme se zlomit, pořád jsme bojovali, což nás zdobí. V tom musíme pokračovat.“

Hráli jste s Plzní, Spartou i Slavií. Jak byste zápasy s velkou ligovou trojkou porovnal?

„Myslím, že všechny ty týmy jsou podobné. Jsou kvalitní, vyrovnané, našlapané. My jsme měli v určitých fázích trochu štěstí, zároveň jsme ale měli týmovost. Proto jsme je dokázali potrápit. Myslím, že i Slavii jsme ve finále potrápili.“

