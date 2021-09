INSIDER: Kuchtu dráždily posily, říká Hoftych. Derby? Slavia o pár procent

Jakub Pešek v rudém dresu, Jan Kuchta v červenobílém. To jsou ofenzivní trumfy pražských „S“, které rozhodly zápasy 9. kola nejvyšší fotbalové soutěže. První z nich pomohl k demolici Zlína (5:2) filigránským lobem, dvěma asistencemi a podílem na další gólové akci. Druhý dvěma trefami položil Hradec Králové (4:1). „Musel se otrkat, pomohla mu reprezentace i srdce sparťana,“ glosuje Peškova výtečná čísla na Letné jeho bývalý trenér z Liberce Pavel Hoftych. Host dalšího dílu pořadu LIGOVÝ INSIDER vedl rovněž slávistického snajpra, který se vrací do formy z minulé sezony. „Na konkurenci Kuchťák reagoval trochu podrážděně. Už se srovnal,“ kvituje Hoftych jeho kousky.

Pešek si musel své místo perně vybojovat, i když není povaha, která – nadneseně řečeno – ve fotbale kráčí přes mrtvoly. „Je to výborný, hodný kluk,“ přibližuje Hoftych, jenž měl osmadvacetiletého rychlonožku ve Slovanu dva roky. Právě vzhledem k jeho povaze přitom na Peška ani nezkoušel své drsnější metody – jako třeba právě na Kuchtu. „Zrovna do něho se mi tlouct nechtělo,“ usmívá se a popisuje důležité aspekty vzestupu hbitého záložníka.

Kromě jiného Hoftych také přibližuje, na co se ho před Peškovým přestupem na Letnou vyptával sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický a jakou pochybnost mu pomohl rozptýlit. Rozebírá rovněž to, proč mohl být složitý Peškův přesun z Liberce do Slavie, i to, proč je to lepší „kauf“ než Srdjan Plavšič.

Pokud jde o Kuchtu, Hoftych potvrzuje, že vedle problémů s ledvinami ještě v létě těžce prožíval příchod dalších útočníků Ivana Schranze a Michaela Krmenčíka i dočasný návrat Petara Musy. I bývalý kouč Bohemians či Liberce je nyní zvědavý, jak dopadne v neděli konfrontace dvou nejlépe střílejících týmů FORTUNA:LIGY. Šance vidí vyrovnaně, byť mírného favorita přece jen má…

LIGOVÝ INSIDER Pavla Hoftycha

