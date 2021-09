Jarošík o teplické výzvě: Hráči, kterým se nechce, mě nebaví. Co Rezek?

Před více než 30 lety přišel na Stínadla coby talentovaný žáček. Vydržel přes dva roky. Nyní se Jiří Jarošík do Teplic vrátil jako začínající trenér. Za úkol má především vytáhnout tápající mužstvo ze sestupových příček FORTUNA:LIGY. A někdejší univerzál Chelsea, Celtiku či CSKA Moskva bere první ligovou nabídku jako životní výzvu. „Je to krásný stadion, skvělé zázemí na tréninky. Oproti druhé lize je to velký rozdíl. Těším se na to,“ pronesl v prvním rozhovoru pro jmenování do funkce.

Trenéři se na Stínadla zrovna neženou. Váhal jste, zda přijmout nabídku?

„Mluvil jsem s klubem už v létě, bavili jsme se, co by kdyby. Nakonec Teplice trenéra nezměnily a já vzal angažmá v Prostějově. A nakonec jsme se k tomu zase vrátili. Upřímně říkám, že jsem vůbec neváhal. Je to pro mě velká výzva.“

Ale náročná, že?

„Mým cílem bylo dostat se do první ligy a nyní se mi to povedlo. Zároveň ale říkám, že to bude dost složitá práce. Ale nebojím se. Jdu do toho. Stejně jako tomu bylo v Ústí. Věřím, že tým nastartuji a budeme v tabulce na jiných příčkách. Věřím, že si zlepšenými výkony získáme přízeň fanoušků a začnou chodit na stadion ve větším počtu.“

Jak jste zvenčí vnímal klubovou situaci?

„Není ideální již několik sezon. Záchranářské problémy už tu několikrát byly. Letos to spíš graduje. Vzal jsem si sem dva kluky (Tomáš Hunal a Petar Aleksijevič), kterým věřím, že mi pomohou vnést do kabiny nový vítr, nastartujeme se a že se naše situace brzy otočí. Ale bude to složité.“

Co už víte o týmu?

„Neviděl jsem všechny zápasy. Občas nějaký sestřih, musel jsem se věnovat Prostějovu, ale i tak je těžké si udělat obrázek, protože klub má celkem velkou marodku. Doufám, že se kluci uzdraví co nejdříve a budu je mít k dispozici. Každý hráč v takhle malém klubu je důležitý a jeho přítomnost je znát.“

Takže je ještě brzy na razantní změny?

„Jak jsem řekl – kádr nemám tak zmapovaný, abych vám řekl, jaké změny chci okamžitě provést. Ale je jasné, že s příchodem nového trenéra se v týmu změní atmosféra, hráči přejdou na trochu jiný styl tréninků. My jsme navíc veselé kopy, tak doufám, že se to přenese i do nálady v kabině. To se pak odrazí i na hřišti.“

Hráči, které musím přemlouvat, mě nebaví

Jedno ligové angažmá už máte za sebou – v kádru slovinského mistra NK Celje vám to nevyšlo. Poučil jste se v něčem?

„Tam hrála roli spousta faktorů: jiná soutěž, hráči, jiný fotbal. Nabral jsem zkušenosti, které teď mohu v Teplicích zužitkovat. Je to podobné jako během mé hráčské kariéry. Často jsem měnil angažmá a musel v klubech dokazovat, že jsem dobrý a zasloužím si svoje místo. Nyní musím ukázat, že jsem dobrý trenér.“

Vedení si přeje hrát o několik pater výše. Ideálně kolem desátého místa. Je to ve vašich silách?

„To by si přál každý, ale bohužel nemám kouzelný proutek. Ve všech týmech mi nějakou dobu trvalo, než si to všechno sedlo. Udělám vše, abych očekávání splnil, a důležité také bude, aby to samé předvedli i hráči.“

Padla řeč na případné zimní posílení kádru?

„Vedení mi říkalo, že nemohou přivést žádné velké hráče. Na to jsem řekl, že já je ani nechci. Chci kluky, kteří budou pracovití. A je mi jedno, jestli jim je osmnáct nebo třicet. Musí tu makat, bojovat za Teplice, za mě a musí být hladoví. I já chci do práce chodit s nadšením. Hráči, kterým se nechce, musím je každý den přemlouvat a motivovat je, mě nebaví.“

Dříve jste říkal, že vás hodně inspirovalo Španělsko a jeho kombinační fotbal. To ale hned po teplickém kádru chtít zřejmě nemůžete, že?

„Dřív jsem si naivně myslel, že budu hrát svůj fotbal, ale je to o zkušenostech. Člověk časem pozná, že je to trochu jinak. Přijdete do Teplic, kde jsou úplně jiné typy hráčů. Nebo máte kluky, které prostě musíte mít v sestavě a je na vás, abyste je napasoval do nějakého systému.“

Předchozí trenér Radim Kučera uvažoval o zapojení Jana Rezka z třetiligové rezervy. Budete nad tím přemýšlet?

„Viděl jsem ho proti béčku Bohemky. Pořád mu to běhá. S motivací by asi nebyl problém. Kdyby nás bylo málo, měli bychom třeba málo útočníků, varianta to být může. Až se uvidíme, tak si o tom popovídáme. Přeci jen máme ještě dost zraněných hráčů.“

Teplicím se těžce přivádí hráči z větších českých klubů. Berete to tak, že s vaším jménem bude cesta například ke sparťanským mladíkům snazší?

„Je to složitější. Sparťanské béčko hraje druhou ligu, což je ideální mezistupeň mezi dorostem a dospělým fotbalem. Souhlasím, že by bylo ideální, kdyby se nám povedlo dojednat nějakou cestu se Spartou či jiným týmem, aby sem mladí kluci chodili.“

Nemalujme čerta na zeď, ale - zůstanete i v případě sestupu do druhé ligy?

„O této variantě jsme se bavili. Teplice by se tomu nebránily. Za sebe říkám, že uvidíme, jak to bude po půlroce vypadat. Já bych rád trénoval v lize. I kluci se mnou šli, protože v tom vidí velkou příležitost a zkušenosti. Věřím, že se nám bude dařit tak, abychom hráli nejvyšší soutěž i příští rok.“