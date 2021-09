Liga očima fanoušků: Chodí Pešek okolo... Odvážnému Baníku štěstí přeje

Slavia si hýčká svou vítěznou sérii, sparťany potěšil famózní výkon Jakuba Peška, Baník zvládá otáčet zápasy. Plzeň vede ligu i díky tomu, že útočníky vždy někdo zastoupí - jen fanoušci Bohemians jsou na tom hůř. Přečtěte si, jak viděli poslední ligové dění!

SLAVIA PRAHA Ostražitosti je třeba. Na hřišti i v hledišti Slavia znovu vyhrála a protáhla vítěznou šňůru na 54 zápasů v řadě. Číslo obdivuhodné a všichni doufáme, že nám to ještě notnou chvíli vydrží. Tentokrát to odnesl Hradec Králové, jehož trenér Miroslav Koubek hodnotil prohru velmi smířlivě. Náš trenér svým klasickým způsobem i přes vysokou výhru tým kritizoval, zejména kvůli „profesorskému" přístupu ke konci zápasu. Jeho přístup se mi líbí, protože jak mi vyprávěl Jaroslav Tvrdík: „Tyhle trenéři nikdy nechtějí prohrát zápas." Snaha nevypustit utkání s outsiderem a na druhou stranu makat tak, aby tým jako outsider nevypadal, je základním stavebním kamenem současné Slavie. Není rozhodující, zda hrajeme s Hradcem nebo Barcelonou, ať jde o jakéhokoli soupeře, ambice trenérského štábu jsou vysoké. Nakonec zmíním ještě jiné téma, a to vlajky. Při zápase s Hradcem bylo vidět, kolik jich votroci ztratili. Proto apel, aby si každá fanouškovská skupina, ač se třeba necítí být ultras, vlajku hlídala, a to nejen na venkovních utkáních, ale i doma v Edenu. Buďte ostražití. DAVID OCETNÍK. 43 LET, AREA 114

SPARTA PRAHA Chodí Pešek okolo, podívej se na něho! Je to drobná modifikace dětské hry z mého mládí – později narozeným se omlouvám. Tentokrát však bylo v podání Jakuba Peška na co se dívat, zejména na třetí gól, kdy chytrým lobem nedal Rakovanovi šanci. Narušil tím hegemonii středních obránců, kteří vsítili první dva góly, a jak se sluší na stopery, hlavou. Chvilku před tím mně trochu zatrnulo, když po zmatku srovnal Zlín na 1:1, ale další vývoj nám hrál do karet, neboť kromě naší zlepšené hry dokazoval soupeř, proč inkasuje pravidelně nehorázné množství branek. My jsme dostali také dvě, něco mi napovídá, zda by nebylo vhodné věnovat trochu více pozornosti obranné hře, což neznamená jen hře obránců! Útočí i brání přece celý tým! Tím však nechci snižovat náš výkon, protože přihrávek do běhu bylo tentokrát vidět poměrně dost. Věřím, že ještě lepší výkon si hoši nechali na Rangers, které musíme porazit na hřišti i v hledišti a ve fotbalové diplomacii, přestože fandit bude hlavně sparťanské mládí. Ukažme Gerrardovi, kdo je na hřišti lepší a opravdový džentlmen! MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE

VIKTORIA PLZEŇ Útočníky naštěstí někdo zastoupí. Jako Hejda Hele, dobrý: poslední tři zápasy, tři výhry. Teda, nebyly to pěkné zápasy. V úterý nás „pitomá" Příbram z druhé ligy, kde je na odpis, provětrávala, až to nebylo hezký. Ono v sobotu s Pardubicemi to teda nebylo lepší. Nicméně oproti jarnímu zápasu máme všechny body – a to je zatím hlavní. Teprve nás totiž čekají Jablonec, Slavia... Tak se zatím hřejme na výsluní. Odborně tomu nerozumím, ale laicky vidím, že snaha je na hřišti vidět. Sice to teď v posledních zápasech útočníkům do brány nepadá, ale naštěstí je někdo vždy zastoupí. Jako naposledy třeba Lukáš Hejda. I Šulcík už si branku v poháru dal a je na něm vidět, že umí a bude lepší a lepší. Teď nás čeká Zlín, ten by měl od nás dostat co proto a potom zase zbytečná reprezentační pauza. Aspoň potrénujeme a hurá na to. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE

BANÍK OSTRAVA Taktika se vyplatila, škoda Kuzmy Na Bohemku jsme nastoupili s jiným rozestavením, a to o dost ofenzivnějším než v dosavadních zápasech. Plán to byl zajímavý a odvážný, ale zejména prvních dvacet minut, místo abychom hru roztáhli a hráli po křídlech, jsme vše tlačili středem. Kvůli ztrátám míčů se na nás valily nepříjemné brejky „klokanů". Naštěstí nás podržel Lašty a od zhruba třicáté minuty jsme byli pány na hřišti my. Změny v rozestavení se nakonec, dá se říct, vyplatily, protože sestava se třemi beky a dvěma útočníky vzadu uhrála do střídání výsledek 2:1. I když hra bez klasické šestky se ukázala jako velmi riskantní. Ale odvážným štěstí přeje. V posledních třech zápasech jsme třikrát prohrávali a máme z nich krásných sedm bodů. Jedinou kaňkou zápasu je sudím Fraňkem nepochopitelné vyloučení Kuzmy, který hraje ve velké pohodě. Snad ho v Kozlově Liberci nahradíme. V každém případě půjde o zajímavý a pikantní souboj proti bývalému trenérovi a soupeři, který se snaží odrazit ode dna ligové tabulky. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE