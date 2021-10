Sňozík je v I.B třídě voda na oheň, kdo má chytat za Bohemians?

Celou kariéru ho to táhlo k bráně soupeře a v týmu FK Lety v I.B třídě si Radek Sňozík toužil svůj sen splnit.

„Rozdávám radost. Myslel jsem si, že budu hrát středního záložníka, že tam budu dělat chytrýho. Trošku mě to lákalo, ale musel bych běhat,“ usmívá se Sňozík. „Trénuje nás Jarda Šmerda, bývalý ligový fotbalista, ten po nás chce fotbal, aby to nebylo v chůzi. Zatím to není nic pro mě, takže radši stojím v bráně a křičím na ně, že málo běhají.“

Bývalý prvoligový brankář Příbrami a Bohemians se stal oblíbencem fanoušků po celé republice, v roce 2011 vyhrál anketu Společnosti Vlasty Buriana o nejsympatičtějšího brankáře sezony, a ani v nižších soutěžích nemá s publikem problém.

„Musím říct, že zatím to probíhá úplně v klidu. Je to dané tím, že jak jsem byl v lize emotivní, tady se snažím se krotit. Do ničeho se nepouštím, snažím se to brát s nadhledem. Teď jsme hráli hodně vyhecovaný zápas, z kluků stříkaly emoce, já jsem se snažil být ta voda na ten oheň,“ vysvětluje Sňozík.

Na svatého Václava Sňozík přišel podpořit turnaj mladších žáků Demisport Cup 2021 – Memoriál Oldřicha Limporta, který v Letech pořádal jeho spoluhráč z týmu Real Top Jan Rajnoch, současný předseda okresního svazu Praha – západ.

„Já jsem hlavně rád, že se takovéhle turnaje vůbec pořádají. Kluci z těchto vesnických týmů nemají možnost zápasové konfrontace. Na vesnicích žákovské a dorostenecké fotbaly končí a pomalu to mizí, což je obrovská škoda, protože pak na tom bude bitý vrcholový fotbal,“ říká Sňozík.

V současnosti se sám věnuje výchově mladých fotbalistů ve své Brankářské akademii, spolupracuje s druholigovými týmy Dukly a Příbrami. Myslí i na prvoligové angažmá, má ale své zásady.

„Já si představuju, že trenér u A týmu má na starosti veškerou brankářinu v celém klubu, je šéftrenér brankářů, nastavuje koncepci, podle které se trénuje. U nás to zatím takhle nefunguje, což mě mrzí, protože gólman je dneska obrovsky důležitý,“ líčí Sňozík.

To platí i o pražských Bohemians, v nichž Sňozík strávil nejlepší léta své kariéry. Klokani v posledních dvou ligových kolech utrpěli debakly 1:5 se Slavií a 1:4 v Ostravě a při nevyrovnaných výkonech Patrika Le Gianga a Hugo Jana Bačkovského stále nemohou v bráně najít jistotu.

„Bohemku samozřejmě sleduju, na Slavii jsem se byl i podívat. Shodou okolností jsem byl v pondělí hrát za Real Top, takže jsem se tam potkal s Erichem Brabcem (asistentem Bohemians). Úlohu obranné fáze a gólmanů jsme tam docela rozebrali,“ říká Sňozík. „Je to nevděčné, každá chyba v bráně je hodně vidět, furt se to rozebírá. Věřím tomu, že když prohraješ se Slavií a na Baníku, není to nic, kvůli čemu by se měly vyvěšovat černé prapory. Prostě se sekne doma Olomouc a výsledky jsou zapomenuté.“

Koho by tedy do brány Bohemians postavil?

„Byl bych rád, kdyby se uzdravil Roman Valeš. Z té trojky mi přijde nejlepší, bohužel je zraněný. Patrik i Hugo teď neměli úplně dobré zápasy, je to dané i tím, že oba nechytají pravidelně. Mají to takové rozházené. Je třeba dát důvěru jednomu, pak se gólman v bráně cítí úplně jinak,“ vysvětluje Sňozík.