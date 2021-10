Plzeň vede ligu, ale Bílek varoval: Také Beaguel se musí zlepšit!

Jde o další výhru z kategorie nepěkných?

„Jsme rádi, že jsme to dotáhli. Dobře jsme to rozehráli, dali branku z penalty, ale vzápětí hned inkasovali. Neproměnili jsme nějaké šance, v naší hře bylo hodně nepřesností, nemohli jsme se dostat do tempa. Spokojený můžu být pouze s výhrou, na hře musíme zapracovat.“

Co mají společného vaše výhry 2:1?

„Mužstvo ukazuje sílu. Zaprvé dovede otočit utkání, zadruhé dovede vyhrávat zápasy, kdy se mu nedaří. To je pozitivní, ale hra není ideální, potřebujeme být ještě kvalitnější. Musíme na tom zapracovat, abychom byli ještě úspěšnější.“

Kde vidíte ve vaší hře největší rezervy?

„Lepší držení míře, abychom lépe kombinovali, neměli tolik ztrát, dávali víc míčů do vápna soupeře a víc do nebezpečných pozic. To se moc v naší hře neobjevuje.“

Jakou chybu jste udělali při inkasovaném gólu?

„Ještě jsem to pořádně neviděl, ale co jsem slyšel, balon šel do prostoru, kde měl být Beauguel. Neodskočil si při bránění tak, jak by měl.“

Na druhou stranu dal dvě branky.

„Rezervy u něj jsou, stejně jako u všech ostatních. Dal dvě branky, od toho tam je. Ale musí se zlepšit i on. Jsme rádi, že se dvakrát prosadil a přineslo nám to tři body.“

Je lepší, když hraje vepředu sám, nebo když ho doplňuje druhý útočník Tomáš Chorý?

„Záleží na situaci. Třeba se Spartou jsme hráli na jednoho útočníka a mužstvo šlapalo, nebyl v tom problém. Dva útočníky tam dáváme v době, kdy se nám nedaří, nebo prohráváme. Pak to víc otvíráme, snažíme se zjednodušit hru, dát balony do strany a pak centrovat do vápna. Oba se v pokutovém území dovedou prosadit. Když to zavírá na zadní tyči Mosquera, tak tam máme tři hráče se slušnou hrou hlavou. Někdy je lepší, když Bogymu někdo dělá vepředu víc místa, ale záleží na průběhu utkání.“

Co s vámi dělá, že po třetině soutěže vedete ligu?

„Bilance je to výborná, z deseti zápasů máme jeden prohraný (s Hradcem), to je vynikající. S výsledky je spokojenost, ale máme na čem pracovat. Vážíme si toho, chceme tam vydržet co nejdéle. Když naší hru ještě zlepšíme, je velká šance, že se budeme dál pohybovat mezi třemi nejlepšími týmy.“

Pomáhají vám střídání?

„Už jsem to říkal několikrát. Naše lavička je silná, každý hráč, co přijde na hřiště, je schopný hru oživit. Jsem rád, že tomu dneska také tak bylo.“

Kde budete sledovat derby?

„Doma, tip na výsledek si nechám pro sebe.“

