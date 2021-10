Svědík otálel se střídáním Petržely. Pak naše hra upadá, všiml si kouč

Slovácko je válec! Pět zápasů doma, pět vítězství. Trenér Martin Svědík si proti Teplicím (3:2) cenil třígólového obratu, ale vadil mu podceněný závěr s druhým inkasovaným gólem. Celkově ale může být s týmem spokojený. Ani jeden z triumfů nebyl náhodný, pokaždé si parta z Uherského Hradiště body zasloužila. O to jsou zisky hodnotnější. „Cítím to taky tak,“ souhlasil Svědík.

Cítíte posun v tom, že už dokážete hrát i do zatažené obrany a soupeře přehrát?

„Myslím, že už se nám to dařilo i minulou sezonu. Horší bylo, když přijel tým ze středu tabulky. Někdo z pátého, šestého místa. To jsme mívali problémy. Takové zápasy nás teprve čekají. Je pravda, že v založení akcí a přehrávání soupeřů vidím zlepšení.“

Jak se rodila „povinná“ výhra proti předposledním Teplicím?

„Víte, že když se změní trenér, je těžké určit strategii, taktiku a trefit sestavu. Teplice se odrazily od té, kterou preferovaly v posledních dvou utkáních. S výjimkou toho, že na hrotu hrál Honza Rezek. Nezačali jsme vůbec špatně, ale ve finální fázi jsme byli nepřesní. Teplice dobře pracovaly v pokutovém území. Z ojedinělé akce jsme si nechali dát branku. Prohrávat s takovým soupeřem není úplně dobré. Musíte se do něj tlačit, čímž otevíráte určité prostory. Váhu měl Reinberkův gól na 1:1 před koncem poločasu.“

Pak jste se rozjeli.

„Zase jsme si vytvářeli šance a otočili jsme výsledek po nádherné akci zakončené Vencou Jurečkou. Minutu na to měl Venca šanci, kterou prostě musí proměnit. Pak jsme měli další dvě tutovky. Mohli jsme rozhodnout. Hráčům budu určitě vyčítat závěr. Stejně jako v Boleslavi si necháme dát po chybě Marka Havlíka gól a klepeme se až do konce utkání. Za stavu 3:1 byla naše hra pasivní, nehráli jsme nahoru. Chtěli jsme držet profesorsky balon, ale nemělo to žádný účinek. Měli jsme soupeře dorazit. Oba góly jsme vlastně dostali z autového vhazování. Chválím mužstvo za to, že otočilo výsledek, Tohle nejsou lehké zápasy. Za ofenzivu pochvala, ale do defenzivy musíme pracovat líp. Tohle je opět varovný prst.“

Skoro až do konce jste nechal na hřišti Milana Petrželu, jemuž se přitom nedařilo tak, jako jindy. Obvykle ho střídáte dřív. Pořád jste věřil, že něco vymyslí a rozhodne?

„Vždycky když jsme ho vystřídali, naše hra upadala. Proto jsme ho tam teď chtěli nechat. V prvním poločase mu to nelepilo, ale nešlo jen o něj. I o Holzera, Kohúta, Sadílka. Ztráceli jsme lehké balony. Ve druhé půli se to trošku zlepšilo. Je pravda, že Milan nebyl v takové pohodě jako jiné zápasy. Ale i on na to má právo.“

Nečekáte víc od střídajících borců?

„Je pravda, že se nám nedostávají do hry tak, jak bychom chtěli. Ale nemyslím, že na tom mají podíl jen oni. Je to otázka organizace celého mužstva. Ostatní by jim naopak měli pomoct.“

Útočník Václav Jurečka už je na pěti gólech. Našli jste konečně střelce?

„Venca má přednost, že se v podstatě každý zápas do šancí dostává. To je super. Bývá na konci akcí, v dobrých prostorech. Ale mohl dát o tři góly víc. Ty šance volají po tom, aby je proměnil. Přejeme si, abychom kanonýra měli. Branky jsou koření fotbalu. Určitě ale mám výhrady k pěti inkasovaným gólům z posledních dvou utkání.“

Jak je na tom zdravotně dvougólový obránce Petr Reinberk, který musel střídat?

„Těžko odhadnout. Vypadá to na svalové zranění v oblasti lýtka.“