Karvinský Bolek: Tak se nedá hrát ani druhá liga. Jsme právem bití

„Hrozné!“ mrzí brankáře Bolka. „Nepamatuji, že bych tady zažil sérii bez výhry deset kol. S takovým mančaftem, ve kterém kvalita je. Ano, měli jsme těžký los, ale to není absolutně ukazatel. Měli jsme spoustu zápasů, kdy jsme vedli, ale nejsme schopni jednogólový náskok ukopat, ubránit. To ale nebyl případ Mladé Boleslavi. Teď to bylo o tom, kdo dá první gól. My udělali chybu a bohužel.“

První poločas nebyl z vaší strany špatný, ale zhruba od 60. minuty jste uvadali. Proč?

„Pocitově jsem to z brány viděl tak, že jsme v soubojích propadali, neměli odražené míče, neměli druhý balon. Od toho se odvíjel směr hry. Bolka měla míč na kopačkách, pískli jim nějaké standardky, obléhali nás. Přežili jsme nějaké jejich šance a dostane gól, jaký jsme dostali. Zklamání velké, mrzí to.“

Branku jste soupeři prakticky darovali, souhlasíte?

„To byl polovlastní gól. Měli jsme balon v rozehrávce, Edu (Eduardo) ho měl na noze bez tlaku, dal to na Tondu (Křapku). Trochu ho zašil. Nevím, co pak Tonda myslel, jestli ho chtěl vracet nebo nastřelit soupeře a mít aut? Nesmysl. Oni si přihráli a už to hořelo. Ještě to chtěl zachránit Šehi (Šehič), jenže mě zablokoval a byl gól.“

Karviná – Mladá Boleslav: Fantastický zákrok Bolka, Škoda ho pravačkou neprostřelil

Co vás sráží?

„Projeli jsme zápasy se Zlínem, s Teplicemi... Trefíme se a dostaneme gól za minutu. Budějky byly těžké, přestojíme to, dáme gól a za tři minuty inkasujeme. Jestli je to nekoncentrovanost, nezodpovědnost? Tak se nedá hrát druhá liga, natož první. Jsme za to biti. Po právu asi, je to karma. Jsme lehkovážní, viz dneska.“

Co s tím?

„Nastavení je dobré. Spoustu zápasů do toho jdeme, plníme, co máme a potom, jak když utne. I teď byl první poločas dobrý, byť jsme nedali gól, ale mělo to náboj. Je tam bojovnost, srážíme se, není metr místa. Druhý poločas to tam nebylo. Dostat se z toho můžeme poctivostí, jednoduchým fotbalem, ukopat to. Každý musí začít u sebe. Je repre přestávka, nebude to příjemné, zase se v tom budeme koupat. Chceme se zlepšit, ale někdy chtění nestačí. My v lize ještě neudrželi čisté konto, to je taky rarita.“

Po zápase si vás i trenéra žádali fandové z kotle, jaké to tam bylo?

„Já jsem z regionu, lidi chápu. Podporují nás, i když se nedaří. Mají na to právo. My se snažíme hrát pro lidi, i když to teď nejde. Musíme si vyslechnout, co mají na srdci. Já s nimi souhlasím, dávám jim za pravdu.“

Jak coby zkušený hráč vnímáte pozici trenéra Webera a jeho práci?

„Když tady přišel, bylo vidět, jak pracuje. Okamžitě jsme měli výsledky, rozuměli jsme zadání. Teď se malinko mančaft změnit, podle mého se zvýšila kvalita a máme 4 body. Kvalita nejde vidět, když tým nevyhrává, ztrácí se individuality. Možná jsme hrávali zodpovědněji, jednodušeji, nedělali tolik chyb. Je to o nás, zvednout se musíme sami. Věříme, že to je o jedné výhře, chtěli jsme ji urvat dneska. Musíme zvednout hlavu a jít dál. Není to lehké.“