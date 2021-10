Haraslín: Já a hrdina? Rozhodlo celé mužstvo. Na Slavii platila rychlost

K týmu se připojil jako poslední letní posila. Nakonec to byl právě Lukáš Haraslín, kdo ukončil zápornou sérii čtrnácti zápasů Letenských bez výhry v derby. S pomocí teče zakroutil přímý kop za Mandousova záda a zároveň se na něm vyloučil stoper Aiham Ousou. Muž utkání? Jednoznačně. „Jsem rád, že od trenéra i klubu důvěru a snažím se jim to vracet na hřišti,“ pronesl slovenský reprezentant po skalpu Slavie.

Cítíte se jako hrdina?

„Vůbec ne. O výsledku rozhodlo celé mužstvo. O mně to nebylo. Jsem rád, že se Slavia konečně porazila. Získali jsme cenné vítězství a tři body do tabulky.“

Přímý kop jste kopal i přesto, že jste byl předtím faulovaný. Měl jste jasno, že si ho vezmete?

„Dohady o tom, kdo si chce vzít míč, jsou vždycky, ale já si tentokrát věřil. Při tom přímém kopu jsem si říkal, že to dám na brankářovu stranu. Nakonec jsem koukal, že to mohl i chytit, ale jsem rád, že nechytil. Zapadlo to do branky a to bylo důležité.“

Dvěma žlutými kartami se na vás vyloučil Aiham Ousou. Bylo cílem chodit přes něj a používat vaši rychlost k podobným situacím?

„Věděli jsme, že moje a Péšova rychlost může být naší velkou zbraní. Slavia hrála hodně vysoko a jakékoliv dlouhé míče za obranu ji dělaly problémy. Složitě se jim to bránilo. Věděl jsem, že proti mně jde a že už má žlutou kartu. Buď mě mohl nechat jít na brankáře, nebo zastavit.“

Druhý gól jste mohl přidat i ve druhém poločase, ale po kombinační akci jste místo střely zvolil zasekávačku a hledal ještě Adama Hložka. Nelitujete této situace?

„K tomu bych se už nechtěl vracet. (směje se). Míč se mi tam zamotal pod nohama a už se mi to nepovedlo vyřešit ideálně. Hlavně, že se vyhrálo. Tuto šanci už neřešme.“

V Itálii jste za poslední dvě sezony moc nehrával. Jak těžké bylo vrátit se do zápasového rytmu, probít se do základní sestavy Sparty a být jednou z opor?

„Nevím, jestli jsem oporou týmu. Ale těší mě, že dostávám šanci a mám trenérovu důvěru. A to i od celého klubu. V Itálii jsem sice moc nehrál, ale dva a půl roku jsem byl v zápasovém a tréninkovém režimu, takže to zas tak těžké nebylo. Kluci mě navíc přijali skvěle.“

Usnadnil vám to i Dávid Hancko, se kterým si rozumíte na levé straně?

„S Dávidem mluvíme stejným jazykem, tak možná proto... Ne, my jsme spolu hrávali už v reprezentaci. Myslím si, že nám to celkem sedí. Jen bych se opakoval - jsem rád, že dostávám šanci a snažím se to trenérovi vracet. Pevně věřím, že to je jen začátek, protože další těžké zápasy nás čekají. Jenom doufám, že jak nyní jedeme na reprezentační sraz s dobrou náladou, že se s ní i vrátíme do klubu a budeme v podobné práci pokračovat.“

