INSIDER: Tvrdá Sparta. Krmenčík? Za hodně peněz málo muziky, říká Uhrin

Jako kdyby svému nemilovanému soupeři vyfoukla jeho zbraně a obrátila je proti němu. Tak se zachovala Sparta v jubilejním 300. pražském derby, v němž porazila Slavii 1:0 a zastavila její sérii neporazitelnosti na čtyřiapadesáti utkáních. „Taktiku měla určitě lepší, Slavia také neunesla její tvrdost,“ vrací se ke šlágru 10. kola nejvyšší soutěže v dalším díle videopořadu Ligový insider trenér Dušan Uhrin mladší. Kouč, jenž sám vedl tým z Edenu, ale v začátcích kariéry také sparťanské béčko, si všímá všech hlavních aktérů, a hlavně muže zápasu Lukáše Haraslína, který gólem rozhodl. „Jeho agresivitu Sparta v útoku potřebovala,“ chválí ho. Celá Sparta pak má podle něho za splnění jedné podmínky na to sahat po titulu...

Pokud jde o slávisty, Uhrin je viděl nedostatečně koncentrované a rozhozené. Nejvíc ho zarazilo, že od začátku nenastoupil Nicolae Stanciu, a vysvětluje, proč by bylo dobré poslat ho i při drobnějších zdravotních trablech do duelu od první minuty než do druhého poločasu.

Všímá si rovněž střídajících hráčů Srdjana Plavšiče a Michaela Krmenčíka, tedy dvou v létě hodně skloňovaných nových jmen v červenobílém dresu. Dosavadní slávistické angažmá bývalého plzeňského kanonýra, jenž prošel i jeho rukama, vidí jasně: „Jak se říká, za hodně peněz málo muziky. Musí se zlepšit a hrát v základní sestavě,“ říká Uhrin.

LIGOVÝ INSIDER Dušana Uhrina mladšího

Co udělal v klíčových situacích stoper Aiham Ousou?

Kdo mohl nejspíš zaujmout jeho místo?

Mají Letenští lépe obsazená křídla než jejich rival?

Zvýší ještě potenciál Lukáše Haraslína a Jakuba Peška Bořek Dočkal?

Může prohra v derby se Slavií výrazně zamávat?

Jaký vzkaz má Uhrin pro sparťanského kouče Vrbu?

Uspěje nový teplický kouč Jiří Jarošík?

Co říká bývalý nadřízený Martina Svědíka na jeho práci ve Slovácku?

Provinil se Hradec kontroverzním gólem Jablonci proti fair play?

+ Rubriky AKCE KOLA a HLÁŠKY KOLA