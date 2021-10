Ousou završil kalamitu stoperů Slavie. Klid bude nejspíš za měsíc

To jediné snad chybělo. Aby se odrovnal i poslední zbývající stoper. Aiham Ousou byl v derby vyloučen, klika pro Slavii je, že chybět bude nejspíš jen jeden zápas, takže ten proti Slovanu Liberec po reprezentační pauze. Tou dobou už by měl být po uzdravení naopak k dispozici Ondřej Kúdela. Situace uprostřed „sešívané“ obrany by se nejspíš mohla definitivně uklidnit zhruba týden až dva po konci právě probíhající reprezentační pauzy.