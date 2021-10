Tři slávisté mimo reprezentaci: Bořilovi hrozí operace a dlouhá pauza

V úterý ráno se zdálo, že si Slavia vymiňuje oddech pro důležité hráče. Mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského trpí na rozsáhlá zranění a fotbalovým prostředím se nesly pochyby, jestli stažení Jana Bořila, Lukáše Masopusta a Petra Ševčíka nebylo z vypočítavosti. Jestli reprezentace prostě neustoupila zájmům nejúspěšnějšího tuzemského klubu posledních let.

Podle zjištění Sportu šlo ale o zbytečnou hysterii. V případě Jana Bořila jde dokonce o tak závažný problém, že ho vyřadí až na půl roku z oběhu, některé zdroje dokonce hovoří o ještě delší léčbě. Kvůli zranění kolene musí levý obránce podstoupit operaci.

Slavia poskytla Sportu informace o svých hráčích nejprve stručnější. Ostatně v posledních letech je u klubů běžné, že zdravotní trable se nespecifikují do detailů.

„Masopust má svalový problém, Bořil problémy s kolenem a Ševčík s kotníkem,“ poslal vyjádření tiskový mluvčí Michal Býček.

Tyto informace Sportu potvrdil i zdroj blízký národnímu týmu.

Později i kvůli tomu, že hlavně o Bořilovi začaly jít neoficiálními kanály spekulace o vážném stavu, doplnili „sešívaní“ další detaily právě ohledně levého beka a záložníka Masopusta.

„Lukáš Masopust má svalový problém v oblasti lýtka. U Jana Bořila přetrvává problém s kolenem, který bude muset být pravděpodobně vyřešen operací s delší následnou pauzou. Budeme informovat o dalším postupu,“ napsal klub.

Bořil má tyto potíže už od EURO. Na začátku sezony za něj v „sešívaném“ dresu zaskakoval Oscar Dorley, teď bude na dlouho hlavní alternativou na tento post.

Jaroslav Šilhavý tím pádem musel povolat pro zápasy s Walesem a Běloruskem za zraněné novou čtyřku – Tomáše Wiesnera ze Sparty, Milana Havla a Jana Kopice z Plzně a Jaromíra Zmrhala ze Slovanu Bratislava. Havel a Zmrhal a taky rovnou povolaný Filip Novák připadají do úvahy na Bořilovo místo.

Co znamená článek 5 regulí FIFA?

V souvislosti s celým případem se pro úplnost hodí připomenout, že kdyby měly být potvrzeny pochyby o „pravosti“ zranění hráčů Slavie, mohl vstoupit do hry článek 5 regulí FIFA, pod níž spadá právě i program evropské kvalifikace mistrovství světa.

Ten by vešel v platnost pouze tehdy, byl by na FIFA podán podnět, v tomto případě ze strany Fotbalové asociace České republiky, která by se mohla cítit poškozena.

„Hráč, kterého jeho svaz povolal do některého ze svých reprezentačních týmů, není, pokud se příslušná asociace dohodne jinak, oprávněn hrát za klub, ve kterém je během období registrován, a po které byl, nebo měl být propuštěn z reprezentačních povinností, plus dodatečná lhůta pěti dnů,“ uvádí se v článku 5.

Lidsky řečeno, hráč se nesmí zúčastnit klubového zápasového programu během konání reprezentační akce, z níž byl uvolněn a to platí i dalších pět dní po konci srazu. Za ten je obecně považována chvíle bezprostředně po konci posledního utkání národního týmu na dané srazu, teď tedy 11. října. 16. října by tedy zmiňované trio proti Liberci zasáhnout nemohlo.

V minulosti tento paragraf aktivoval například kamerunský svaz vůči Joelu Matipovi. Ten sám odmítl před pěti lety pozvání na Africký pohár národů, protože se chtěl soustředit na působení v Liverpoolu.

V nedávné době se podobný případ řešil i vůči hráčům Premier League, které chtěly jejich země povolat na Copu Amériku. Silně si bouřila třeba Brazílie i Argentina, že se kluby příčí pustit své fotbalisty do Jižní Ameriky, roli v tom hrál i covid a povinná karanténa po návratu do Británie a tím pádem i komplikace v přípravě na novou sezonu.

Tenhle případ, tedy „česká asociace versus Slavia“, by pod článek 5 nespadal jednoduše proto, že svaz s klubovým postupem souhlasil a platila mezi nimi domluva.

A hlavně proto, že všichni tři jsou prostě fakt zranění.