Fitness data z derby: Nejvíc běhal Ševčík. Intenzita lehce na straně Slavie

Čím se odlišovala Slavia od domácí konkurence a za co byla obdivována v Evropě? Za počet naběhaných kilometrů a intenzivní tempo. S Interem Milán Trpišovského hráči dali dohromady na trávníku 118,5 kilometrů. Petr Ševčík stihl v Lize mistrů za utkání urazit průměrně bezmála 13,5 kilometrů. Ten byl i v derby z červenobílých atletů nejlepší, ale dostal se jen na metu 11,632 km. Sparťané celkově nastřádali pohybem v zápase více metrů než slávisti – 113 769 vs. 112 902.

Statistiku však zkresluje Ousouovo vyloučení. Ten za necelý poločas naběhal 4337 metrů, s jeho dopočítaným celozápasovým příspěvkem by slávistické metry stouply zhruba na 119 300. Sparťany by tedy červenobílí přeběhali, ovšem když Slavia v květnu zválcovala 5:1 Plzeň, naběhala 122 358 metrů.

Co je ovšem důležitější: v jaké intenzitě hráči běhají. Tady čísla hovoří lehce ve prospěch Slavie.

Vyšší tempo bylo na jejich straně. Můžete si to detailně prohlédnout v tabulkách níže.

My si jen vše dejme do mezinárodních souvislostí, protože fotbal se dnes hraje opravdu ve sprintu. Odborná studie z Premier League hlásí obrovský nárůst ne objemu naběhaných kilometrů, nýbrž intenzity. Už v roce 2013 uběhl hráč elitní anglické soutěže během utkání ve vysoké intenzitě (rychlost od 20 do 25 km/h) 1151 metrů. A ve sprintu (nad 25 km/h) absolvoval průměrně 350 metrů. Ale vstupní branou do PL byla už tehdy rychlost nad 30 km/h. Teď, o osm let později, se rychlostní laťka ještě více zvedla.

Vraťme se s tímto vědomím do nedělního derby. Jedině Wiesner a Bah se přehoupli v metráži ve vysoké rychlosti nad 1 kilometr, oba však zůstali stejně pod průměrem Premier League z roku 2013. Nad anglický průměr ve sprintu se vyšplhal ze všech aktérů derby pouze Bah. Jinak všechny najdeme pod ním.

Běhy ve vysoké rychlosti a sprintu • Foto iSport.cz

Nejpilnější běžci • Foto iSport.cz

Nejrychlejší sprinteři • Foto iSport.cz

Nejvíce metrů ve sprintu • Foto iSport.cz

Běh ve sprintu a ve vysoké rychlosti • Foto iSport.cz