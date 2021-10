Klíč od Prahy na Letné. Dočkal: Přeju si víc sparťanů v reprezentaci

Byl u toho, když Sparta v březnu 2016 přetlačila v derby Slavii a následně se dlouhé roky na Staroměstskou radnici pro klíč od Prahy nevydal. Po letech trápení si to však Bořek Dočkal znovu oprášil.

Vybaví se vám poslední předávání klíče pro Spartu z roku 2016?

„Vůbec si to nepamatuji. Vybaví se mi první derby po příchodu do Sparty, ale další mám v mlze. Už jsme chtěli tu sérii zlomit a udělat všem sparťanům radost. Sami jsme viděli, jak to lidé prožívali celý týden a chtěli Slavii porazit. Pro nás je to nyní závazek, aby se to opakovalo.“

Vy jste si čekání na vítězné derby okořenil zahraničním angažmá, ale stejně, bylo to hodně dlouhé?

„Byla to úleva, po dlouhé době vyhrát derby. Z různých úhlů to pro nás bylo klíčové utkání. Není to pouze o předání klíče od Prahy, ale o tom, jak nám to psychicky pomůže v dalších zápasech, jak jsme si přilepšili v tabulce a samozřejmě o tom, že jsme vzali body našemu největšímu ligovému konkurentovi. Jsme velmi rádi, že se to po letech opět povedlo.“

Zvedne to týmu sebevědomí do dalších zápasů?

„Věřím, že hodně. V naší hře jsem totiž viděl rezervy v tom, že jsme naplno neukazovali kvalitu, kterou reálně máme. A to je pak hlavně o sebevědomí, které získáváte zvládnutím těžkých zápasů, jako byly ty s Rangers a Slavií.“

Jak jste triumf nad Slavií oslavili?

„Proběhla decentní oslava, ale my jsme si ji mohli dovolit, protože jsme od trenéra po derby dostali volno. Užili jsme si to, myslím si, že to k tomu patří. Ale na druhou stranu to proběhlo rozumně a v mezích.“

Společně s vámi byl na Staroměstské radnici i Filip Panák, který je ze Slezska a o rivalitu se Slavií vnímá až poslední roky. Jak souboj s vršovickým soupeřem berou noví kluci v týmu?

„To se nasaje celkem rychle. Z každého takového zápasu vám zůstane spousta zážitků. Stačí jedno dvě derby, aby se člověk do toho dostal. Každý, kdo do Sparty přichází, chce s klubem vyhrát titul a ví, že Slavia je náš největší rival, takže logicky chce udělat vše proto, aby se pravidelně porážela.“

Nepřijde vám, že se derby v posledních letech ještě více vyostřilo a fotbalu spíš ubývá?

„Rivalita byla vždycky a zápasy byly ostré pokaždé. Už když jsem začínal ve Spartě, kdy jsme hráli o titul, a Slavia byla ve spodních patrech tabulky, tak derby stejně mělo náboj. Byl to těžký zápas a fotbalu v něm moc nebylo. Je to spíš boj o každý odražený balon a každý centimetr na hřišti.“

V minulých týdnech se často řešilo, kdy se vrátíte zpátky do hry. Nakonec jste si to načasoval na 33. narozeniny. Jak se nyní cítíte?

„Z osobního hlediska bych to zas až tolik nehodnotil. Pro Spartu to byl obecně důležitý týden. Zvládli jsme dva těžké zápasy, nedostali jsme ani jeden gól, a to bylo důležité. Co se týká mě – doufal jsem, že návrat do hry bude rychlejší. Když jsem si pak říkal, že už bych se mohl zapojit i do zápasu, tak čím blíže byl, tím víc jsem na to tlačil, abych byl k dispozici, ale ono to prostě nešlo. Chtělo to čas. V tomhle ohledu mi hodně pomáhá i současná reprezentační pauza, že se mohu dotrénovat.“

Co říkáte na to, že se sparťané v národním týmu po letech opět dostávají do přesily oproti třeba hráčům ze Slavie?

„Velkou roli hraje zdravotní stav slávistů, kteří teď mají celkem dost absencí. Nemyslím si, že by po jednom prohraném derby pro ně najednou nebylo místo. Koukám na to spíš tak, že si přeji, aby co nejvíc kluků ze Sparty dostávalo pozvánku. Ono se to v takových periodách kolem reprezentace točí. Jednou byla osa Plzeňáků, poté sparťanů a teď byla éra slávistů. Nevím, jestli jejich úbytek naznačuje, že se to opět mění, ale přeju si, aby tam jezdilo co nejvíce kluků ze Sparty.“

A nemáte obavy, jak se další reprezentační pauza podepíše na Spartě?

„Snad to bude v pohodě. Sraz končí dřív, nebude to tolik hektické. Navíc hrajeme až v neděli, takže se zase trochu uklidníme a my, co jsme měli nějaké šrámy, máme prostor na doléčení.“