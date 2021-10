Atypický talent Sparty Gabriel: Nákupy? Raději sázím v dole stromy

Bratr Šimon před třemi lety ze strahovské akademie pláchl. Přesto ve Spartě klan Gabrielů pokračuje – Adam Gabriel si razí cestu přes druholigové béčko. Občas nakukuje i do letenského áčka, ale jak sám říká, musí velmi opatrně. „Měsíc zpátky jsem byl svázaný očekáváním, že bych mohl zasáhnout i do zápasu. Byl jsem z toho v určitém stresu. Musel jsem si trochu vyčistit hlavu,“ říká obránce reprezentace do 21 let, jenž se zajímá o zlepšování životního prostředí.

Je z fotbalové rodiny. Táta získal se Spartou čtyři ligové tituly. Dvojče Šimon je kmenovým hráčem Plzně. Oba nekompromisní stopeři. Pravý bek lvíčat však nezastírá ofenzivní choutky, což se naposledy projevilo ve čtvrtek v Kosovu, kde jediným gólem rozhodl o výhře 1:0.

Kde se to ve vás bere?

„Od mala jsem byl útočník. A ne vůbec špatný. Jen se to v určitém věku zlomilo. Ostatní dospěli dřív a já musel najít cestu, abych se udržel v týmu. Posunul jsem se na kraj zálohy a dnes je ze mě obránce. Nebaví mě však jen stát vzadu a čekat, až se to na nás povalí. Tak pomáhám útočit.”

Je táta spíš kritik, nebo vás chrání?

„Rozhodně mi nenadržuje, ale má radost. Někdy možná i větší než já sám. Jezdí rád na naše fotbaly, užívá si to. Na druhou stranu – jakmile se jednomu z nás nedaří, nálada je horší. Byly víkendy, kdy jsem chtěl být spokojený doma, ale bráchovi se zrovna nedařilo, tak jsem radši vypadnul na pět hodin ven, abych nemusel sedět s tátou v obýváku, protože to by bylo velký špatný.”

S bratrem se hecujete, nebo držíte spolu?

„Když odešel do Plzně po určitých problémech na Strahově, náš vztah se hodně prohloubil. Odešel z baráku a najednou jsem ho denně neviděl, nevěděl jsem, jak se má a co dělá. Musím říct, že jej opravdu bratrsky miluju. Když se mu nedaří, prožívám to s ním. Dotýká se mě to. Asi fakt existuje nějaká energie mezi dvojčaty.”

Kdo je lepším fotbalistou?

„Těžká otázka. Oba jsme odlišní povahově i jako hráči. Já teď reprezentuju, brácha zase má více ligových startů. Lépe vám odpovím v momentě, kdy budeme končit kariéru či se přihlásíme na úřad práce.”

Jak se vaše jinakost projevuje?

„Kdo nás zná, tak ví. Brácha víc vsadil na fotbal. Už i kvůli škole. Takže se v uvozovkách modlím, aby byl úspěšnější než já, protože kdyby se nedej bože mně něco stalo, vím, že se uplatním i jinak než jako fotbalista. Nebo aspoň se o to snažím.”

Prý máte blízko k přírodě a obecně se zajímáte o zlepšování životního prostředí?

„Určitě, v přírodě trávím svůj volný čas a snažím se najít si prostor, kde se zbavuju stresu.”

Za poslední měsíce jej bylo dost, viďte?

„Souhlasím. Člověk neustále tlačí na pilu, má nějaké ambice, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že nebude všechno hned. Akorát se tím dostává do stresových situací, které nejsou vidět hned, ale podepíší se na vás časem. Já jsem typ hráče, který když je v sobotu s áčkem ve Zlíně, stejně má zájem jít hrát v neděli dopoledne za béčko v Praze.”

Není to už extrém?

„Občas už od trenérů slýchám, že méně je někdy více. Jsem v tomhle extrém. Letní dovolenou trávím v teniskách, nebo šlapu do hor, kde nachodím několik kilometrů. Taky se mi nyní stává, že mám týdny, kdy se cítím dost vyčerpaný, ale paradoxně bych měl být kondičně v topu, takže to tahám z posledních chvil.”

V létě jste pro klubový web přiznal, že revitalizujete bývalý úhelný důl. Jak vám to jde?

„V době covidu, kdy se nehrálo, bylo spousta času. Využíval jsem ho právě pro moje aktivity kolem revitalizace bývalého dolu. Teď pořád někde pendluju, pořádně se nikde nezastavím, ale mám skvělého tátu, který se mě snaží pochopit i po této stránce. “

Takže jste ho přesvědčil, že jde o správnou věc?

„Vnímám, že i on jde tímhle směrem a snaží se mi udělat radost tím, že sám vytvoří nějaké jezírko nebo mi hlásí novinky ohledně výsadby ovocných stromů.”

Co na to klub?

„Každý má svoji zálibu a v konečném důsledku může být každému jedno, co si ve volném čase dělám. Nejdůležitější vždycky je, abych týmu pomohl na hřišti. Když budu sázet stromy a zároveň i hrát dobře, je to ideální varianta. Pokud přijdu domů unavený z dolu a v zápase budu hrát tužku, tak se sázením nejspíš skončím.”

Spoluhráči si vás za to dobírají?

„Občas sem tam něco přiletí. Venca Drchal si ze mě dělá srandu, že když vstřelím gól, koupí sedm stromů a nechá je zasadit. Naopak Vojta Patrák z béčka mi zase říká, že jestli ho budu štvát, všechno mi vykácí a postaví tam parkoviště s obchoďákem.”

Jak jste se k tomu dostal?

„Na gymnáziu jsem byl ve skupině ohromně chytrých lidí a měl jsem skvělé učitele. Škola a obecně vzdělávání mě vždycky bavilo. Mrzí mě, že nyní nepokračuji na vysoké, protože by to nešlo skloubit s fotbalem tak, jak bych si představoval.”

Takže je to forma vašeho odpočinku a zábavy zároveň?

„Dá se říct, že jo. Nerad utrácím peníze za hadry či nejnovější telefony. Třeba teď mám v kapse mobil, který v dnešní době sotva chytá signál. Investoval jsem holt do stromů. Třeba to bude návratná investice až za iks desítek let, kdy z toho půjde něco vyřezat. Myslím dost na budoucnost. Šetřím například na bydlení, což je v podstatě hlavní otázka dnešní společnosti.”

Ve 20 letech mi z vás leze takový atypický fotbalista…

„V tom je třeba právě ten rozdíl oproti bráchovi. Šimon se umí pohybovat ve společnosti, baví ho sociální sítě, má na nich své publikum, umí se oblékat… Já na tohle moc nejsem. Většinou nosím oblečení po něm. Vždy mám radost, když něco vyřadí ze šatníku. Jakmile si něco koupí, vím, že za pár měsíců to budu mít taky.”