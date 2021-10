Jak zvednout Karvinou? Páník chce i „hladit“, na Brazilce přes partnerky

„Je výborné, že kluci tady mají partnerky a zázemí. To je neskutečně důležité!“ pochvaloval si Bohumil Páník pro klubový web. „Mají se o koho opřít, to je mnohdy důležitější, než se dokonale domluvit. Vím, o čem mluvím. Pět měsíců jsem byl v Brazílii sám... Když se jim člověk věnuje, tak oni vám to na hřišti vrátí.“

Co bude pro začátek nejtěžší? Dát mančaft dohromady psychicky?

„Ono to tak je vždycky, když výsledky nejsou a mění se trenér. K tomu dochází proto, že to nějakým způsobem nefunguje. Nevyměníme dvacet hráčů, tak se mění trenér. Také jsme to zažil. Věřím, že mužstvo probudíme. Nečeká nás lehký úvod – Olomouc a Baník, ale o to více se na to těším. V obou klubech jsem působil. A věřím, že na Baník, na derby, bude plný stadion.“

Je na mužstvu znát, že se mu nedaří?

„V momentě, kdy vejdete na hřiště a začnete s nimi trénink, tak cítíte, že se to uvolňuje. Je důležité, co se dělá a jak se to dělá. Nebudu s nimi běhat do kopce čtyřstovky, že jo. Kluci potřebují i svým způsobem pohladit, aby cítili, že to není konec světa. Potřebují se uvolnit a najít vítěznou stopu.“

SESTŘIH: Karviná – Mladá Boleslav 0:1. O výhře hostů rozhodl Matějovský

Jak vnímáte fotbalovou Karvinou?

„Karvinou jsem vždy vnímal jako těžkého soupeře – po fotbalové, i mentální stránce. Velká fotbalovost a výborná divácká kulisa díky útulnému stadionku. A jsou tady i rodinné vazby, mám tady dva bratrance, kteří tu oba mají své rodiny.“

Hrála ve vašem rozhodování roli i skutečnost, že dokonale znáte region?

„Ano, mentalita lidí i hráčů v Karviné a Ostravě je podobná. Ale Karviná je přeci jen ještě trošku odskočená, protože tady je spousta zahraničních hráčů. To je to, co mě sem táhlo a nebojím se s nimi pracovat. Po zkušenostech z Polska nebo Brazílie je to pro mě výzva. Vzpomínám si moc dobře, že v jednu chvíli jsem i ve Zlíně měl asi dvanáct cizinců. V kabině bylo devět národností. V tu dobu jsme hráli nejlepší fotbal, vyhráli jsme MOL Cup a zahráli si skupinovou fázi Evropské ligy. Do této chvíle je to největší zlínský úspěch. Chci ale říct, že u mě hrají hráči s aktuálně nejlepší formou. A je jedno, jestli to je Čech, Slovák, Brazilec nebo Polák. Pro mě je důležitý charakter daného hráče, co odevzdá na hřišti a co dokáže zúročit.“

Není to komplikace, mít v týmu až tolik cizinců?

„To je úděl mužstev, která jsou daleko od Prahy. Od centra, kam se stahují nejlepší hráči. Dostat je sem, je problém. To je první věc. Dobré hráče většinou vykoupí čtyři pět nejlepších mančaftů a vy se musíte poohlédnout jinde. Věřím, že správná cesta je najít lidi, kteří s tím dovedou pracovat. Na kluky jsem apeloval, že v první řadě se musejí respektovat mezi sebou. Tím, že máte tolik různých hráčů, máte i různé typologie, což může být bonus. Ale musí se to dát dohromady. Je to daleko těžší práce, než když máte jeden sourodý materiál. Tak to je.“

V kabině máte i řadu hráčů, které jste vedl v Ostravě a ve Zlíně. Je to výhoda?

„Těšil jsem se na ně. Ve Zlíně jsem měl Lukáše Bartošáka a Petra Buchtu, v Baníku Martina Šindeláře a kdysi dávno i v mládeži Michala Papadopulose s Danem Bartlem. To jsou takové moje děti, které už odrostly. (usmívá se) Všechno to jsou správní kluci a já jsem moc rád, že tady jsou. Vztahy jsou dobré po sportovní i lidské stránce. Na spolupráci se těším.“

O kapitána Papadopulose se budete hodně opírat?

„Michal má něco za sebou, prošel toho spoustu. Jeho štace v Polsku byla obrovsky úspěšná a pořád je velmi uznávaný hráč. Michal může být spojkou i mezi zahraničními hráči. Právě on by mohl být osobou, která přináší do kabiny klid, spolupráci a respekt všech hráčů mezi sebou.“

Jaký máte pracovní cíl?

„Do konce podzimu chceme odskočit z červených zón. V zimě pak pochopitelně pracovat tak, abychom na to navázali.“