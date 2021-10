Chvalovský se před šesti lety ucházel i o Slavii. Proč nakonec neuspěl?

Své jméno spojil s Blšany, za které hrál a pak je coby předseda dovedl až do první ligy. Jenže po hořkém pádu (vlastním i klubu) spojuje František Chvalovský svůj případný comeback s mnohem většími značkami. Vstup do Slavie mu před šesti lety nevyšel. Teď stojí za jedním z uchazečů o koupi Viktorie Plzeň . Jak to dopadne?

Rok po neúspěšném pokusu o angažmá ve Slavii František Chvalovský v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil: „V Česku mimo Sparty a Slavie není žádný jiný klub, který by měl takovou mediální sílu, aby se mezinárodnímu subjektu vyplatilo do něj investovat.“

Svůj názor po pěti letech podle všeho změnil, neboť nyní bývalý šéf českého fotbalu stojí za švýcarským zájemcem o vstup do Viktorie Plzeň. Na opakovanou žádost deníku Sport o komentování této věci nicméně nereagoval.

V případě Slavie byl přitom před lety mnohem sdílnější. Tehdejší majitel vršovického klubu Aleš Řebíček hledal partnera, který by mu pomohl s náročným financováním velkorysého rozpočtu, kde se dalo.

Ruský kandidát Dmitrij Romaněnko si dokonce do Edenu instaloval už svého sportovního poradce Igora Kornějeva, ale nakonec i tato iniciativa vyzněla do ztracena.

A tak se na scéně objevil Chvalovský coby reprezentant skupiny švýcarských a německých investorů, která slibovala roční příspěvek 70 milionů korun. Oplátkou však chtěla výrazné rozhodovací pravomoci. Byť ne prý přímo pro Chvalovského.

„Musíme si také uvědomit, že takový představitel Slavie bude muset chodit na různé instituce, a já si dovedu představit, že bych mohl být persona non grata,“ uvedl podnikatel, který byl za úvěrové podvody odsouzen na 10 let vězení.

Vlekoucí se soudní řízení však nakonec ukončila abolice prezidenta Václava Klause, a ambiciozní Chvalovský tak byl viny zproštěn.

Zatímco Řebíček preferoval přímý prodej klubu, zahraniční skupina měla zájem pouze o roli strategického partnera. K dohodě tedy nedošlo.

„Ta jednání se nekonečně táhla, prakticky rok a půl – a vůbec k ničemu nevedla. Měl jsem vedle sebe fundované lidi z evropského marketingu a německé investory, kteří by přivedli nemalé peníze. S jejich pomocí by se průběžně umořovaly závazky pana Řebíčka a ztráta Slavie. Ale názorově jsme se neprotnuli, Slavia potřebovala peníze okamžitě a nebyli jsme schopni domluvit se na jasných podmínkách. Pak už do toho začal zasahovat i pan Šimáně, který měl na ty záležitosti zase svůj vlastní názor. Takže naše jednání začátkem června 2015 úplně ztroskotala,“ shrnul to Chvalovský.

Řebíček nakonec Slavii prodal čínské společnosti CEFC a českému podnikateli Jiřímu Šimáněmu.